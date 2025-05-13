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Романтика в «Яйце»: как провести незабываемое свидание в петербургском доме-памятнике

Опубликовано: 13 мая 2025 20:31
Дом Кумовича, комната-яйцо
Романтика в «Яйце»: как провести незабываемое свидание в петербургском доме-памятнике
Городовой ру

История роскошного дома с круглыми тайнами на улице Некрасова.

Петербургская архитектура славна своим разнообразием и изяществом. Здесь можно встретить здания самых разных стилей и эпох, каждое из которых хранит свою уникальную историю.

Но есть в городе один дом, который привлекает особое внимание своей необычной планировкой — «Дом Кумовича» на улице Некрасова, 46. Он не так известен, как московский Дом-яйцо, но тоже способен поразить воображение своими архитектурными причудами.

«Дом Кумовича»: эклектика, лепнина и витражи

«Дом Кумовича» в Санкт-Петербурге — памятник архитектуры регионального значения. Здание построено в 1902 году по проекту архитектора Алексея Шильцова для Петра Матвеевича Кумовича, почетного гражданина города. Дом выполнен в стиле эклектики с элементами неоренессанса и неогрека, что придает ему особую торжественность и элегантность.

Фасады украшены богатой лепниной, которая поражает своим разнообразием и изысканностью. До начала XXI века в парадных сохранялись уникальные витражи в стиле модерн, которые, к сожалению, были утрачены.

Дом выделяется своей объемно-пространственной композицией и изысканными декоративными деталями, которые привлекают внимание и завораживают своей красотой.

Яйцеобразные комнаты: архитектурная загадка дома Кумовича

Однако, самой интересной деталью дома Кумовича являются помещения, которые впечатляют своей необычной планировкой в форме яйца. На современном плане одно такое помещение находится в самом центре и подписано «комната». Таких пространств в здании на каждом этаже по две штуки — с одной стороны парадной лестницы (где сейчас находится отель) и с другой (где расположены коммунальные квартиры).

В комнате сохранилась изразцовая печь, что может говорить о парадном назначении этого помещения. Возможно, это была гостиная.

Парадное помещение было сквозным — в него можно было войти с одного входа и выйти с другого. Функциональное назначение этих круглых комнат остается загадкой, но они, безусловно, добавляют дому Кумовича особого шарма и интриги.

Романтика в «Яйце»: незабываемое свидание в отеле

Как пишет путешественник Олег Еверзов в своем Дзен-канале, сегодня в части здания располагается отель, где можно не просто пожить, но и организовать по заказу романтическое свидание в одном из номеров, расположенных в этих самых яйцеобразных комнатах.

Безусловно, самым красивым элементом интерьера является изразцовая печь. Она находится в рабочем состоянии, поэтому в отеле имеется услуга «Розжига печи», и ею можно воспользоваться. Березовые поленья разгораются в один миг даже без применения специальной смеси — а просто с помощью спичек.

Петербургская эклектика и архитектурные сокровища

Дом Кумовича на улице Некрасова — яркий пример петербургской эклектики и интересный памятник архитектуры начала XX века. Его богатая лепнина, необычная планировка и уникальные яйцеобразные помещения привлекают внимание и завораживают своей красотой. Этот дом стоит того, чтобы его увидеть, и возможность провести в нем незабываемый вечер делает его особенно привлекательным для туристов и романтиков.

В Петербурге есть множество архитектурных сокровищ, и «Дом Кумовича», безусловно, — один из них.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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