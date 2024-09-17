Петербуржца узнаешь по одежке: что закупают горожане в модных магазинах этой осенью

С приходом осени многие петербуржцы задумываются о том, как обновить свой гардероб. Сервис «Авито Молл» провел опрос, выяснив, что более половины жителей города (52%) планируют потратить на одежду для себя свыше 10 тысяч рублей. Причем мужчины чаще готовы раскошелиться на крупные суммы — 42% из них намерены превысить эту планку, тогда как среди женщин таких оказалось 39%.

Однако не все настроены на шопинг. Каждый пятый участник опроса заявил, что вовсе не планирует обновлять гардероб, в то время как столько же респондентов собираются полностью его обновить. Большинство (69%) придерживаются более осознанного подхода и собираются ограничиться покупкой отдельных вещей.

Когда речь заходит о расходах на одежду для семьи, 28% петербуржцев выделяют от 20 до 50 тысяч рублей. Четверть участников (26%) планируют потратить более 50 тысяч рублей, в то время как 25% намерены уложиться в сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Лишь 22% рассчитывают на бюджет до 10 тысяч рублей. В этом сезоне наибольшим спросом пользуются пальто и куртки, продажи которых увеличились вдвое. Варежки и перчатки также показали двукратный рост продаж, а спрос на платки и шарфы вырос на 36%. Популярность головных уборов выросла на 3%.

Что касается материалов, 42% респондентов отдают предпочтение одежде, которая защищает от ветра и влаги — особенно актуально для дождливой и ветреной осени в северных регионах. Мягкие и приятные на ощупь ткани выбирают 34%, а только 7% заботятся о теплоизоляции. При этом стильный дизайн также играет важную роль для многих покупателей.

В плане цветовых предпочтений немаркие темные оттенки выбрали 17% опрошенных, а яркие цвета привлекли 13%. Мужчины чаще выбирают практичные цвета (26%), в то время как среди женщин этот показатель составляет 16%.

Отечественные бренды, такие как Sela и Gloria Jeans, остаются популярными у трети опрошенных (33%), особенно среди женщин. Спортивные бренды, такие как Demix и Termit, предпочитают 25% участников. Мужчины чаще выбирают премиальные зарубежные марки — 8% против 5% женщин.

Свитер стал главным осенним мастхэвом для 69% респондентов, особенно для людей старше 45 лет. Молодежь же предпочитает объемные пуховики. Женщины чаще выбирают пальто, теплые колготки и длинные шарфы, а мужчины обращают внимание на термобелье и дождевики.

В борьбе с осенней хандрой, по мнению 24% респондентов, помогают новые кроссовки, а 20% предпочитают обновить джинсы. Женщины радуются новым сумкам, платьям и домашней одежде, а мужчины чаще заявляют, что шопинг не приносит им удовольствия — это отметили 11% представителей сильного пола, сообщает портал Gazeta.