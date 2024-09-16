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Петербуржцам назвали полезную замену калорийным сладостям

16 сентября 2024 15:40
Петербуржцам назвали полезную замену калорийным сладостям
Петербуржцам назвали полезную замену калорийным сладостям
Фото Городовой.ру

В Роспотребнадзоре дали советы по питанию в осеннее время.

Для поддержания здоровья осенью специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендуют включить в рацион свежие овощи, которые «содержат витамины и клетчатку, укрепляющие иммунитет в сезон простуд», сообщает МК в Питере. Кроме того, эксперты отметили, что в этот период важно употреблять молочные и кисломолочные продукты, так как они «поддерживают здоровье кишечника и костей, а также необходимый уровень кальция и витаминов при дефиците солнечного света».

В рацион обязательно следует добавлять растительные масла и сократить количество животных жиров. Это поможет «укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы». Если осенью тянет на сладкое, специалисты лучше искать здоровые альтернативы привычным десертам.

«Сухофрукты, мед и свежие фрукты являются отличными заменителями кондитерских изделий», — отметили в Роспотребнадзоре.

Эти продукты, по их словам, не только удовлетворят желание съесть что-то сладкое, но и принесут организму множество полезных веществ.

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Автор:
Ольга Хромова
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