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Петербуржцам назвали пять главных признаков хорошего наполнителя: кошки точно оценят

20 декабря 2024 08:03
Петербуржцам назвали пять главных признака хорошего наполнителя: кошки точно оценят
Петербуржцам назвали пять главных признаков хорошего наполнителя: кошки точно оценят
Elena Mayorova / Global Look Press / Global Look Press

Больше никаких «промахов» мимо лотка.

Выбор наполнителя для кошачьего лотка — это не просто покупка очередного аксессуара для вашего питомца. Правильно подобранные гранулы играют важную роль в обеспечении комфорта и здоровья кошки, а также облегчает вашу жизнь, делая уход за лотком проще и удобнее. Как же выбрать такой, чтобы угодить сразу всем? Важно учесть пять ключевых принципов:

Никаких посторонних запахов

Качественный наполнитель должен эффективно поглощать неприятные запахи. Современные варианты часто содержат тонкие приятные ароматы, которые дополнительно маскируют запахи, не отпугивая кошку.

Подходящий размер гранул

Гранулы должны быть удобны для закапывания, но не слишком мелкими, особенно для котят, чтобы исключить риск проглатывания.

Никакой влаги

Хороший наполнитель отлично впитывает влагу, оставляя поверхность сухой. Это предотвращает появление мокрых следов на полу и сохраняет привлекательность лотка для кошки.

Приятные на ощупь гранулы

Текстура наполнителя должна быть мягкой, чтобы не травмировать лапы кошки. Бентонитовые наполнители, например, имеют мягкую текстуру, делая использование лотка комфортным.

Безопасность

Экологичность наполнителя важна для ежедневного использования. Избегайте вариантов, способных вызвать отравления, такие как силикагель, особенно для маленьких котят.

Учитывайте также удобство уборки. Хорошо комкующиеся наполнители облегчают процесс очистки лотка, сокращая расходы и экономя ваше время.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Домашние животные
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