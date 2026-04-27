Петербуржцам советуют заправить полный бак до 30 апреля: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в мае
Петербуржцам советуют заправить полный бак до 30 апреля: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в мае

Опубликовано: 27 апреля 2026 11:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Каждую весну водители начинают напрягаться: сейчас праздники, дачи, поездки, а бензин опять подорожает? В мае 2026 года тоже ожидается подорожание.

Почему май — особенный месяц

В мае на дороги выезжают все, у кого есть колеса. Дачники, туристы, шашлычники, «просто покататься». Спрос на топливо взлетает, и биржевые цены ползут вверх. А за ними тянутся и цены на заправках, особенно у независимых АЗС — тех, у кого нет своего нефтеперерабатывающего завода. Им приходится покупать бензин на бирже, и, если он подорожал, они вынуждены поднимать ценники, чтобы не работать в убыток.

«Каждую весну одно и то же. Но я заметил: если заправиться до длинных выходных — разница в цене рублей 5-7 с литра. Не космос, но с полного бака — 300–400 рублей экономии. Вроде мелочь, а приятно», - комментирует водитель с 15-летним стажем Сергей на форуме «За рулем».

Главный тормоз для роста цен — демпфер

Это механизм, при котором государство возвращает нефтяникам часть налогов, если цены на топливо внутри России сильно ниже, чем за границей. Нефтяники не теряют прибыль, и у них нет острой потребности поднимать цены у нас.

«Сейчас в России нет необходимости поднимать цены на внутреннем рынке из-за демпфера», — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Но есть нюанс: демпфер сдерживает рост, но не отменяет сезонное повышение спроса.

Прогноз на май простой

Ничего сверхъестественного, по словам Юшкова, не случится. Цены не взлетят вдвое. Но несколько рублей на литр в мае добавится — это реалистично.

Совет простой: если есть возможность заправиться до начала длинных выходных — заправляйтесь. Если нет — не паникуйте. Весь ужас уже заложили в апрельские цены, майская прибавка будет неприятной, но не разорительной.

Ранее "Городовой" рассказывал, что будет, если залить в бак 95 и 92 бензин одновременно.

Автор:
Анна Ланская
Город
