Петербуржцам советуют заправить полный бак до 30 апреля: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в мае

Почему май — особенный месяц
В мае на дороги выезжают все, у кого есть колеса. Дачники, туристы, шашлычники, «просто покататься». Спрос на топливо взлетает, и биржевые цены ползут вверх. А за ними тянутся и цены на заправках, особенно у независимых АЗС — тех, у кого нет своего нефтеперерабатывающего завода. Им приходится покупать бензин на бирже, и, если он подорожал, они вынуждены поднимать ценники, чтобы не работать в убыток.
«Каждую весну одно и то же. Но я заметил: если заправиться до длинных выходных — разница в цене рублей 5-7 с литра. Не космос, но с полного бака — 300–400 рублей экономии. Вроде мелочь, а приятно», - комментирует водитель с 15-летним стажем Сергей на форуме «За рулем».
Главный тормоз для роста цен — демпфер
Это механизм, при котором государство возвращает нефтяникам часть налогов, если цены на топливо внутри России сильно ниже, чем за границей. Нефтяники не теряют прибыль, и у них нет острой потребности поднимать цены у нас.
«Сейчас в России нет необходимости поднимать цены на внутреннем рынке из-за демпфера», — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Но есть нюанс: демпфер сдерживает рост, но не отменяет сезонное повышение спроса.
Прогноз на май простой
Ничего сверхъестественного, по словам Юшкова, не случится. Цены не взлетят вдвое. Но несколько рублей на литр в мае добавится — это реалистично.
Совет простой: если есть возможность заправиться до начала длинных выходных — заправляйтесь. Если нет — не паникуйте. Весь ужас уже заложили в апрельские цены, майская прибавка будет неприятной, но не разорительной.
