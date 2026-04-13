Петербуржцев кусают клещи: сезон начался на месяц раньше

Опубликовано: 13 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Петербуржцев кусают клещи: сезон начался на месяц раньше
Петербуржцев кусают клещи: сезон начался на месяц раньше
Причиной увеличения количества клещей стала снежная зима, за которой последовало раннее потепление.

С 2 по 8 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 140 человек обратились к медикам из-за укусов клещей, а также зафиксировано два случая боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Биолог Дмитрий Сафонов в разговоре с «Известиями» отметил резкий рост численности клещей по всей России, вызванный обильными снегопадами зимой и последующим ранним теплом.

Как объяснил эксперт, густой снежный покров защитил лесную подстилку как теплое одеяло, не позволив почве промерзнуть, поэтому почти все взрослые клещи и их яйца успешно перезимовали.

Благодаря потеплению климата эти членистоногие активны почти весь теплый период — с марта по ноябрь.

Клещи пробудились на месяц раньше обычного, распространившись в 64 регионах страны. С начала года из-за укусов насекомых в лаборатории обратилось свыше 1,5 тыс. человек.

Автор:
Юлия Аликова
