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Свободная касса: в Петергофе появилась возможность оформления льготных проездных билетов

Опубликовано: 28 мая 2025 19:02
Петергоф, продажа билетов
Свободная касса: в Петергофе появилась возможность оформления льготных проездных билетов
Городовой ру

Когда работает новая точка оформления льготных проездных билетов в Петергофе и как спланировать визит, чтобы успеть все сделать?

С 28 мая в Петергофе на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции) перепрофилирована точка реализации проездных билетов: теперь граждане могут оформить льготные проездные билеты. Так что теперь попасть в музеи стало еще проще.

Кто имеет право на льготу: перечень категорий граждан

Как пишет в комитете по транспорту, право оформления льготного проездного билета имеют:

  • дети-сироты;
  • дети из многодетных семей;
  • дети, получающие пенсию по потере кормильца;
  • школьники/студенты (некоторые категории) и другие.
  • Право на льготный проездной билет имеют определенные категории граждан.

Необходимые документы и порядок оформления: информация на сайте ГКУ «Организатор перевозок»

С порядком оформления льготного проездного билета и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты».

Режим работы точки реализации — ежедневно с 08:00 до 20:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Приобретение билетов, пополнение «Подорожника», восстановление билетов и детализация поездок

Помимо новых услуг, здесь по-прежнему можно:

  • приобрести все виды проездных билетов Петербурга;
  • активировать отложенное пополнение карты «Подорожник»;
  • подать заявление на восстановление проездных билетов;
  • получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.
Параметр Описание
Место расположения Петергоф, Привокзальная площадь, дом 1 (здание диспетчерской станции)
Дата открытия 28 мая
Режим работы Ежедневно с 08:00 до 20:00, обед с 13:00 до 14:00
Кто может оформить льготный билет - дети-сироты
- дети из многодетных семей
- дети, получающие пенсию по потере кормильца
- школьники/студенты (некоторые категории) и другие
Дополнительные услуги - приобретение всех видов проездных билетов Петербурга
- активация отложенного пополнения карты «Подорожник»
- заявление на восстановление проездных билетов
- детализация поездок по единому электронному билету
Где узнать подробности На сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты»

Расположена точка реализации на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции).

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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