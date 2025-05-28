Свободная касса: в Петергофе появилась возможность оформления льготных проездных билетов

С 28 мая в Петергофе на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции) перепрофилирована точка реализации проездных билетов: теперь граждане могут оформить льготные проездные билеты. Так что теперь попасть в музеи стало еще проще.
Кто имеет право на льготу: перечень категорий граждан
Как пишет в комитете по транспорту, право оформления льготного проездного билета имеют:
- дети-сироты;
- дети из многодетных семей;
- дети, получающие пенсию по потере кормильца;
- школьники/студенты (некоторые категории) и другие.
- Право на льготный проездной билет имеют определенные категории граждан.
Необходимые документы и порядок оформления: информация на сайте ГКУ «Организатор перевозок»
С порядком оформления льготного проездного билета и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты».
Режим работы точки реализации — ежедневно с 08:00 до 20:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Приобретение билетов, пополнение «Подорожника», восстановление билетов и детализация поездок
Помимо новых услуг, здесь по-прежнему можно:
- приобрести все виды проездных билетов Петербурга;
- активировать отложенное пополнение карты «Подорожник»;
- подать заявление на восстановление проездных билетов;
- получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.
|Параметр
|Описание
|Место расположения
|Петергоф, Привокзальная площадь, дом 1 (здание диспетчерской станции)
|Дата открытия
|28 мая
|Режим работы
|Ежедневно с 08:00 до 20:00, обед с 13:00 до 14:00
|Кто может оформить льготный билет
|- дети-сироты
- дети из многодетных семей
- дети, получающие пенсию по потере кормильца
- школьники/студенты (некоторые категории) и другие
|Дополнительные услуги
|- приобретение всех видов проездных билетов Петербурга
- активация отложенного пополнения карты «Подорожник»
- заявление на восстановление проездных билетов
- детализация поездок по единому электронному билету
|Где узнать подробности
|На сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты»
Расположена точка реализации на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции).