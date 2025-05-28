Свободная касса: в Петергофе появилась возможность оформления льготных проездных билетов

Когда работает новая точка оформления льготных проездных билетов в Петергофе и как спланировать визит, чтобы успеть все сделать?

С 28 мая в Петергофе на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции) перепрофилирована точка реализации проездных билетов: теперь граждане могут оформить льготные проездные билеты. Так что теперь попасть в музеи стало еще проще.

Кто имеет право на льготу: перечень категорий граждан

Как пишет в комитете по транспорту, право оформления льготного проездного билета имеют:

дети-сироты;

дети из многодетных семей;

дети, получающие пенсию по потере кормильца;

школьники/студенты (некоторые категории) и другие.

Право на льготный проездной билет имеют определенные категории граждан.

Необходимые документы и порядок оформления: информация на сайте ГКУ «Организатор перевозок»

С порядком оформления льготного проездного билета и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты».

Режим работы точки реализации — ежедневно с 08:00 до 20:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Приобретение билетов, пополнение «Подорожника», восстановление билетов и детализация поездок

Помимо новых услуг, здесь по-прежнему можно:

приобрести все виды проездных билетов Петербурга;

активировать отложенное пополнение карты «Подорожник»;

подать заявление на восстановление проездных билетов;

получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.

Параметр Описание Место расположения Петергоф, Привокзальная площадь, дом 1 (здание диспетчерской станции) Дата открытия 28 мая Режим работы Ежедневно с 08:00 до 20:00, обед с 13:00 до 14:00 Кто может оформить льготный билет - дети-сироты

- дети из многодетных семей

- дети, получающие пенсию по потере кормильца

- школьники/студенты (некоторые категории) и другие Дополнительные услуги - приобретение всех видов проездных билетов Петербурга

- активация отложенного пополнения карты «Подорожник»

- заявление на восстановление проездных билетов

- детализация поездок по единому электронному билету Где узнать подробности На сайте ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Льготные билеты»

Расположена точка реализации на Привокзальной площади, дом 1 (в здании диспетчерской станции).