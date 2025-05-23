Петля на юге города: чего ждать пассажирам петербургского метро

В ближайшие годы метро в Северной столице может сильно измениться и тем самым упростить жизнь горожан.

В Петербурге метро — это настоящая артерия жизни города. И сейчас она готовится к большому расширению, которое изменит привычные маршруты и сделает поездки удобнее.

Уже в ближайшие годы появятся новые станции, которые свяжут центр с важными районами. Если все задуманное будет воплощено в жизнь, то местные жители и гости города смогут забыть о пробках и долгих поездках. Рассказываем о том, какие точки появились на актуальной схеме развития петербургского метро.

Новые станции

Одним из ключевых проектов является строительство новых станций метро на юге Петербурга, которые расширят красную ветку и свяжут центр города с аэропортом Пулково и крупными деловым районом. В планах — станции «Ульянка», «Авиагородок», «Пулково» и «КВЦ Экспофорум».

Станция «Пулково» важна, поскольку она позволит сократить время в пути до аэропорта, которое сейчас в часы пик может доходить до 40 минут из-за пробок на Московском шоссе. Кроме того, новые станции дадут толчок для развития прилегающих районов — появится больше возможностей для бизнеса, жилой и коммерческой застройки, а также территории могут привлечь инвесторов.

Продление красной линии: планы и сроки

Правительство Петербурга уже утвердило проект планировки территории для продления красной линии от станции «Проспект Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» с двумя новыми станциями — «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова», передает сайт Подземный эксперт. Общая протяженность этого участка составит около 3,5 километров, а строительство планируется завершить в течение 7 лет с ориентировочной стоимостью свыше 30 миллиардов рублей.

Кроме того, рассматривается и южное направление продления красной линии — к «Пулково», «Экспофоруму» и «Технологической долине», но реализация этого проекта зависит от выделения федерального финансирования в размере около полутриллиона рублей. В итоге на юше города получится своеобразная петля из станций метро.

Новые станции в 2025 году и дальнейшие перспективы

В 2025 году в Петербурге откроют сразу несколько новых станций метро, среди которых «Юго-Западная» и «Путиловская». Последняя расположится на улице Васи Алексеева и будет важным пересадочным узлом на Кировско-Выборгскую линию. А «Юго-Западная» станет конечной станцией на момент открытия.

Всего до 2030 года в Петербурге планируется открыть около 10–11 новых станций метро, включая такие как «Театральная», «Шуваловский проспект», «Богатырский проспект», «Гавань», «Морской фасад» и другие.

Пока все в планах, но появление будущих станций на актуальной схеме развития петербургского метро вселяет надежду, что все исполнится и для строительства выделят необходимые средства.