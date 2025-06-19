Шереметевский размах: что ели русские аристократы и сколько блюд подавали на обычный обед

Граф Петр Борисович Шереметев написал как-то раз своим управителям:

«…Всякий вторник по нескольку блюд прибавлять кушанья, чтоб был полный стол на 16 кувертов, рыба чтоб была сверх того. Кондитеру также приказать, чтобы в те дни было приборнее…».

А сверх чего должна была быть рыба?! Что ели русские аристократы и какой ценой давалась эта роскошь?

«Положение о содержании стола»: Инструкция для слуг и ординарный обед

Как пишет путешественник Валерий Грачиков, Петр Борисович был человек хозяйственный и за всеми своими огромными владениями и тем, как обслуживают его персону, следил более чем внимательно.

Не всякого короля и герцога так обслуживали, как графа Шереметева. Например, чтобы слуги всегда знали, что и как должно быть накрыто на столе, у Шереметевых существовало «Положение о содержании стола»:

«…Столу ординарному быть в скоромные дни. В обеде, в первую перемену — 4 супа, 2 блюда больших с говядиной и ветчиной, 4 блюда рагу, 4 блюд фрикасе, 2 блюда — рагу или фрикасе, что поделикатнее, подавать после. Во вторую перемену — 4 блюда жаркого, 3 блюда хлебенного, одно блюдо жали или бламанже или что другое, 4 блюдца долгонских антреме, два салаты, 4 тарелки сыров, масла и анчоусов».

На ужин также подавали супа, рагу, студни, жаркое, хлеб, сыр, масло и салаты.

Это ординарный, не праздничный стол. Понятно, что у Шереметева всегда было с кем пообедать, это он съедал не один. Но сколько продуктов. Сложно поверить, что столько могла бы съесть типичная семья.

Обед для слуг: 8 блюд для учителя и 4 блюда для других

Само собой, это стол для начальства. Но в том же «Положении» указано меню и для слуг:

«Учителю отпускать 8 блюд с кушаньем на обед и ужин. А прочим контрактчикам, то есть кухмистеру, кондитеру … производить раздачу от моего стола: кухмистеру — 4 блюда, кондитеру — 4 блюда…».

Рабская преданность: Цена роскошной жизни Шереметева

Неплохо кормили своих слуг Шереметевы. Правда, в ответ требовали рабской преданности и на волю не очень-то отпускали. Даже когда крепостные за сотни тысяч пытались выкупиться.

Роскошь и изобилие в России XVIII века: Что ели аристократы?

Импортные деликатесы: Французские вина, сыры, трюфели, оливковое масло и другие импортные продукты были неотъемлемой частью аристократического стола.

Мясные блюда: Говядина, свинина, дичь, птица — мясо занимало центральное место в рационе аристократов.

Рыба: Свежая и солёная рыба, икра — важные компоненты меню.

Сложные блюда: Повара аристократов умели готовить сложные и изысканные блюда, такие как рагу, фрикасе, заливное и пироги.

Сладкое: Конфеты, торты, пирожные, варенье — сладкое завершало трапезу.

Жизнь графа Шереметева и его крепостных — это яркий пример контраста между роскошью и бедностью, характерного для России XVIII века. Размышляя о прошлом, важно помнить как о великолепии аристократических дворцов, так и о тяжелой доле тех, кто обеспечивал эту роскошь своим трудом.