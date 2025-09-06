Исключительно петербургская деталь: почему горожане мылись рядом с газовой плитой

У этой особенности есть логичное объяснение.

Размещение ванны на кухне — явление, которое поражает современного жителя крупного города. Однако для квартир в Санкт-Петербурге 1930–1950-х годов это была вполне привычная практика, связанная с экономическими и техническими реалиями того времени.

Экономия и рациональность

Основная причина появления ванн именно на кухне — экономия строительных материалов и пространства. В ряде типовых домов ванная комната вовсе не предусматривалась.

Причина Описание Экономия строительных материалов В типовых домах ванная комната иногда отсутствовала — это снижало расходы и увеличивало жилую площадь. Близость к коммуникациям Кухня обычно находится рядом с водопроводными стояками, что упрощает подключение и сантехнику. Пространство Кухня зачастую была самой просторной комнатой, что делало её удобным местом для ванны. Практичность На кухне проще нагреть и слить воду, особенно в домах без централизованного горячего водоснабжения.

Это позволяло снизить расходы на строительство и увеличить жилую площадь, что было важным в условиях быстрорастущего города. Как отмечает гид Павел Перец, многие горожане с улыбкой вспоминают этот «питерский прикол».

Близость к коммуникациям — залог удобства

Кухня чаще всего располагалась ближе к стоякам водоснабжения и канализации — поэтому именно туда проще было подключить ванну. Такое решение значительно сокращало технические сложности и расходы.

В домах без центрального горячего водоснабжения нагрев и сливы воды на кухне казались более практичными, облегчая бытовые хлопоты.

Пространство имело значение

Во многих квартирах кухня была самой просторной комнатой. Именно это делало ее удобным местом для размещения ванны.

Стандартные комнаты зачастую были узкими, как вспоминала Зинаида Гиппиус, чей быт тоже отражал эту реальность:

«Очень узенькая моя спальня, из которой выход только в мой кабинет побольше (или салон), потом, на другую сторону, столовая, по коридору — комната Д. С., и все. Ванны не было, но она была устроена на кухне, за занавеской».

По воспоминаниям Гиппиус, Дмитрий Сергеевич Мережковский, например, не был доволен своей квартирой на Верейской улице — доме с «ванной на кухне», расположенном далеко от центра.

«Единственно, чем Д. С. был не совсем доволен в нашей первой квартире, это ее местоположением: это был очень недурной, не старый, дом на Верейской улице, № 12, в третьем (по-русски) этаже. (В пятый Д. С. особенно не желал меня поселять)».

Наследие эпохи и современный взгляд

Сегодня ванна на кухне воспринимается как курьез или архитектурная редкость. Но этот облик жилой среды показывает, как технические и экономические реалии формировали быт человека.

Это — часть истории Петербурга, отражающая время перемен, в котором каждый сантиметр жилплощади имел колоссальное значение.