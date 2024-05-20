Почему в баню не рекомендуется ходить в белье и купальниках

Баня считается одним из лучших способов расслабить, оздоровить организм, сбросить лишний вес и вывести токсины. Опытные банщики точно знают, как получить от процедур максимум пользы и удовольствия. А еще они почти никогда не ходят в парную в нижнем белье или плавках для купания. Если, конечно, это не дружеские посиделки с друзьями или корпоративная тусовка в сауне.

Источник фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Почему же в некоторых общественных банях настоятельно не рекомендуется посещение парной в трусах? Ответ очень прост. Во-первых, в условиях порой критически высоких температур и влажности лишня одежда на теле может принести не просто неприятные ощущения, а поспособствовать перегреву. Во-вторых, при значительном потоотделении кожа под бельем будет быстро преть, а это вызовет раздражение, а, возможно и высыпания и даже заболевания.

В частных банях, где предоставляют услуги парильщиков, допускается посещение в трусах. Особенно, если дама стесняется быть обнаженной при постороннем мужчине. Наготу позволительно прикрыть полотенцем, а в некоторых заведениях выдают специальное одноразовое белье. Оно прикрывает все интимные места и не мешает быстрому выведению влаги.

Само собой, если в баню собирается большая компания, где есть супружеские пары и дети, лучше взять с собой купальники, плавки и другие принадлежности. Иначе придется отсиживаться в предбаннике, пока остальные наслаждаются паром и хлещут друг друга вениками. А вот в некоторых странах принято даже в таких случаях ходить в баню голышом. Особенно известны этим чопорные с виду немцы. В Германии почти нет раздельных отделений для мужчин и женщин. Все ходят в одну парную, никто друг друга не стесняется, да и не рассматривает особо. А вот когда немцы приезжают, к примеру, в гостиницы, где есть сауны, случаются неловкие ситуации.

Источник фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Пожилые дамы из других стран едва сдерживаются, увидев абсолютно голого мужчину, как ни в чем не бывало, разлегшегося в парной. Некоторые возмущаются и демонстративно уходят, грозя нажаловаться на аморальное поведение посетителя. А тому даже невдомек, за что его ругают малознакомые женщины. Лучше бы тоже разделись, а не сидели, замотавшись полотенцами в несколько слоев.

Само собой при посещении бань в России строгого запрета на ношение нижнего белья нет и быть не может. Если администратор настаивает, чтобы вы входили в парилку только голым, можно смело ссылаться на закон о защите прав потребителей.

Источник фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com