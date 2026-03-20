Плиту теперь мою в 3 счёта: "Азелиты" выкинула в мусор - нашла средство круче в 100 раз

Чистка плиты - занятие нелёгкое. Особенно тяжело приходится обладательницам газовых плит с горелками, под них так и норовит затечь сбежавшая из кастрюли пища, отмыть запекшиеся следы потом ох, как нелегко.
Воспользуемся ингредиентами, которые есть в каждом доме:
Воспользуемся ингредиентами, которые есть в каждом доме:
- 1 стакан воды;
- 2 ст. л. соли;
- 2 ст. л. соды;
- 5 ст. л. столового уксуса;
- 2 ст. л. средства для мытья посуды.
Как готовить средство для мытья плиты
- В первую очередь приготовим солевой раствор. Для этого воду выльем в кастрюльку, высыплем соль, дождёмся закипания. Кипятить будем, пока соль полностью не растворится, на это уйдёт несколько минут. После этого солевой раствор нужно с плиты снять.
- В отдельной миске соединим соду и уксус, добавим средство для мытья посуды, перемешаем. Получится пенящаяся масса.
- Выложим её в кастрюлю с солевым раствором и перемешаем. Наше средство готово.
Им можно отмыть съёмные горелки плиты, просто отправив их в раствор, пока моем поверхность "печки". Наносим средство густо на плиту, оставляем на 10-15 минут и удивляемся.
Грязь будет растворяться, её станет легче лёгкого убрать обычной влажной губкой, ничего не придётся оттирать, тратить свои силы и время. Простой способ поможет отмыть плиту в 3 счёта, даже застарелая грязь не устоит перед этим классным средством.
