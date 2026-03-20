Плиту теперь мою в 3 счёта: "Азелиты" выкинула в мусор - нашла средство круче в 100 раз
Без дрожжей и соды: Готовлю вкусное печенье всего за 10 минут - настоящий экспресс-десерт Полезное
Нашел новый Haval Jolion за 889 тысяч – бросил все и поехал покупать: через час пожалел об этом Полезное
Самый священный город России: церкви и соборы на каждом шагу - где находится и что посмотреть Полезное
Народные приметы на 21 марта – день Вербоносицы: что укажет на возврат морозов Полезное
Белоснежный пляж и розовая вода: когда ехать на Эльтон за самыми эффектными фотографиями Полезное
Плиту теперь мою в 3 счёта: "Азелиты" выкинула в мусор - нашла средство круче в 100 раз

Опубликовано: 20 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Совет по чистке плиты для всех хозяек.

Чистка плиты - занятие нелёгкое. Особенно тяжело приходится обладательницам газовых плит с горелками, под них так и норовит затечь сбежавшая из кастрюли пища, отмыть запекшиеся следы потом ох, как нелегко.

Способ мытья плиты от загрязнений дают на канале "Практичные советы", домашнее средство работает круче покупных "Азелитов".

Воспользуемся ингредиентами, которые есть в каждом доме:

  • 1 стакан воды;
  • 2 ст. л. соли;
  • 2 ст. л. соды;
  • 5 ст. л. столового уксуса;
  • 2 ст. л. средства для мытья посуды.

Как готовить средство для мытья плиты

  1. В первую очередь приготовим солевой раствор. Для этого воду выльем в кастрюльку, высыплем соль, дождёмся закипания. Кипятить будем, пока соль полностью не растворится, на это уйдёт несколько минут. После этого солевой раствор нужно с плиты снять.
  2. В отдельной миске соединим соду и уксус, добавим средство для мытья посуды, перемешаем. Получится пенящаяся масса.
  3. Выложим её в кастрюлю с солевым раствором и перемешаем. Наше средство готово.

Им можно отмыть съёмные горелки плиты, просто отправив их в раствор, пока моем поверхность "печки". Наносим средство густо на плиту, оставляем на 10-15 минут и удивляемся.

Грязь будет растворяться, её станет легче лёгкого убрать обычной влажной губкой, ничего не придётся оттирать, тратить свои силы и время. Простой способ поможет отмыть плиту в 3 счёта, даже застарелая грязь не устоит перед этим классным средством.

Ранее издние рассказывало, как можно избавиться от неприятного запаха в санузле.

