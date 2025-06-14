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Пляж, где раньше испытывали корабли: место в Петербурге для загара и отдыха в центре города

Опубликовано: 14 июня 2025 17:03
Новая Голландия
Пляж, где раньше испытывали корабли: место в Петербурге для загара и отдыха в центре города
Городовой ру

В Северной столице есть отличное место, где можно наслаждаться солнцем, но нельзя купаться.

В самом центре Санкт-Петербурга есть уютный маленький пляж — настоящее летнее спасение для горожан и гостей города. Он находится на острове Новая Голландия и не похож на другие.

Это не просто пляж, а особенное место с атмосферным отдыхом и расслаблением прямо на воде, где можно забыться и ​​насладиться теплом и солнцем.

В чем его особенность?

Пляж расположен на деревянном понтоне на острове, который раньше служил испытательным бассейном для кораблей и подводных лодок. Теперь это место превратилось в комфортную зону для загара и отдыха.

Здесь расположены удобные лежаки с разноцветными зонами, создающие хорошее настроение, а вокруг — множество кафе и баров, где можно взять мороженое или прохладительные напитки.

Особенность этого пляжа в том, что купаться здесь нельзя — выхода в воду нет, и это скорее место для солнечных ванн и неспешного отдыха, передает Петербург 2. Но именно благодаря этому пляжу в Новой Голландии можно полежать на шезлонге и насладиться летним настроением в центре города.

Как добраться?

Добраться до пляжа очень просто. Остров Новая Голландия расположен по адресу набережная Адмиралтейского канала, 2. Ближайшие станции метро — «Адмиралтейская», «Сенная Площадь» и «Невский проспект».

Пешком от метро «Адмиралтейская» можно дойти примерно за полчаса, на автомобиле — всего 10 минут от Дворцовой площади, но парковка здесь платная.

Чем еще заняться в Новой Голландии

Кроме пляжа, в Новой Голландии есть много развлечений: детские площадки в виде корабля XVIII века, настольный теннис, стритбол и даже уличные шахматы. Летом тут проходят концерты и показы фильмов под открытым небом.

В общем, пляж на острове Новая Голландия — это не просто место для отдыха, но и часть большого культурного пространства в самом сердце Петербурга.

Если хотите почувствовать лето, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть в необычном кресле, то это подходящее место. Даже без купания здесь можно отлично провести время, наслаждаясь солнцем и атмосферой острова.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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