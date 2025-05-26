Почему говорят, что женщина на корабле — к беде, раз моряки радовались, когда беда не приходила одна

В 2025-м эти предрассудки уже неактуальны.

Сегодня женщины командуют судами, становятся морскими офицерами и даже адмиралами. Но ещё пару столетий назад моряки всего мира считали появление дамы на борту плохой приметой. Почему?

Суеверия — не шутка

В старину моряки были крайне суеверными. Им казалось, что женщина на борту способна навлечь бурю, вызвать ревность морских духов и даже привлечь сирен, способных завести корабль на рифы.

У англичан корабль называли «она» — и считалось, что появление живой женщины может вызвать ревность самого судна.

Дисциплина — превыше всего

Реальная причина была куда проще и практичнее. Женщины на борту часто становились причиной ссор, ревности и драк среди матросов. А на военном или торговом корабле это недопустимо: нарушение дисциплины могло стоить жизни всей команде.

Пётр I даже говорил: «Женщин на корабле либо совсем быть не должно. Либо столько, чтоб на всю команду хватило поровну».

На корабле не место праздным

Место на корабле было драгоценным. Каждый человек на борту должен был быть готов работать на износ — во время шторма, пожара или нападения.

Времени и условий для организации отдельного быта для женщин не было. Поэтому капитаны старались избегать подобных сложностей — даже ради знатных особ.

Но на носу — можно!

Зато деревянные фигуры полуобнажённых женщин моряки охотно ставили на нос корабля. Считалось, что это отпугивает морских демонов и задабривает стихию.

Исключения были

У русских поморов женщины часто ходили в море вместе с мужчинами. А в Новом Свете испанцы и португальцы вовсе ходили в плавание без женщин, из-за чего позже массово женились на индианках. Так суеверие повлияло даже на генетическую карту континента.

Сегодня всё иначе

Суеверия остались в прошлом. Женщины успешно служат в ВМФ, командуют кораблями и участвуют в экспедициях. А от былых страхов остались только легенды и красивые морские сказки.