Почему Ладогу называют «первой столицей Руси», если она была такой маленькой?

Представьте Ладогу как стратегический командный центр, где пересекались все нити управления регионом.

Значение Ладоги определялось не размерами, а уникальным расположением — это был естественный транспортный узел, где суда делали обязательную остановку после бурного Ладожского озера или перед сложными волховскими порогами.

Архитектура поселения подтверждает его столичный статус. Здесь рано появляются не просто жилые дома, а специализированные постройки: ремесленные мастерские с уникальным для того времени оборудованием, склады для товаров, причальные сооружения.

Находки печатей и стилей для письма свидетельствуют — здесь велась документация, осуществлялся административный контроль.

Когда археологи находят «Рюриково городище» — укреплённую резиденцию скандинавского конунга — это прямое доказательство, что Ладога стала местом, где местные племена делегировали власть приглашённому правителю.

Именно здесь впервые на территории Руси возникает модель договорных отношений между местной знатью и княжеской властью, что позже повторится в Новгороде и Киеве.

Лариса Никонова
