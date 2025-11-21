Почему Ладогу называют «первой столицей Руси», если она была такой маленькой?

Новости по теме

Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?

Перейти

Крестовский без дворца спорта: власти раскрыли, во что превратят лакомый участок после сноса

Перейти

Почему на одной территории мирно жили разные племена: славяне, финны, вепсы?

Перейти

Маяк на краю Ладоги: зачем свет горит там, где давно нет кораблей

Перейти

Острова Ладоги: самые загадочные места, где духи злятся, а великаны шумят

Перейти