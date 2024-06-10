Почему на Руси нельзя было свистеть и выносить мусор под вечер

Существует много народных поверий про то, как привлечь деньги. В то же время не меньше примет, из-за которых можно лишиться достатка. Но откуда они взялись, знают немногие.

Не выносить мусор вечером

Выбрасывать мусор издревле старались дотемна. Ночь считалась временем бесчинства злых духов. А некоторые верили, что именно после захода солнца начинают свои обряды колдуны. Если же черному магу удастся заполучить вещь человека, которую он может отыскать среди отходов, то он нашлет порчу или окажет другое магическое воздействие.

Да и в целом с мусором в Древней Руси расставались крайне неохотно. Ведь он содержал энергию дома. Поэтому отходы иногда даже брали с собой при переезде.

Источник фото: Armin Floreth / imageBROKER.com / Global Look Press

Не свистеть

У этой приметы может быть несколько истоков. Одни верили, что свист — язык нечистой силы, соответственно, свистящий будто бы призывает в дом злых духов, которые непременно заберут благосостояние хозяев дома.

По другой версии, свист очень раздражает домового. А если он разозлится, то хозяевам несдобровать: лишит и средств к существованию, и спокойствия.

Источник фото: Armin Floreth / imageBROKER.com / Global Look Press

Интересно, что свистеть не принято и в других странах. На Ближнем Востоке убеждены, что свист оскверняет человека на 40 дней. А жители Черногории отказываются от этой привычки, чтобы не привлечь грызунов.

Не дарить кошелек без денег

Если собираетесь преподнести родственнику или знакомому новое портмоне, стоит обязательно положить внутрь немного денег. Сумма может быть символической. В противном случае, по народным поверьям, бедность грозит не только получателю презента, но и самому дарящему. О корнях происхождения суеверия неизвестно, но, скорее всего, оно появилось относительно недавно.

Источник фото: Armin Floreth / imageBROKER.com / Global Look Press

Не передавать деньги через порог

В давние времена под порогом закапывали прах умерших родственников. Передача денег или любых других предметов считалась крайне нежелательной. Так можно было потревожить духи умерших и поплатиться за это. Если речь шла о купюрах, страдало материальное благополучие.



Источник фото: Armin Floreth / imageBROKER.com / Global Look Press