Почему на Руси никогда не ели лягушек - французам не понять: нашлось вполне логичное объяснение

Французская кухня высоко ценится во всем мире, однако в ней есть и то, что вызывает определенные вопросы. Речь идет об употреблении лягушек. Сейчас это блюдо является деликатесом, однако в древности оно помогало выжить людям. Во время столетней войны между Францией и Англией наблюдались заметные проблемы с продовольствием, из-за чего французы были вынуждены употреблять лягушек в пищу.

Другие виды мяса тогда являлись дефицитом, но вокруг французских городов было множество лягушек. Большое количество амфибий всегда наблюдалось и на территории Древней Руси, однако наши предки никогда не употребляли лягушачье мясо в пищу. С чем это было связано?

Культурные и религиозные запреты

На Руси лягушка всегда воспринималась как мерзкое существо, ее считали «нечистой». Амфибию не разрешалось даже брать в руки, поэтому об употреблении не шло и речи.

Во Франции лягушек разрешалось есть даже в Пост, так как их относили к рыбе. В Древней Руси эти существа не были включены в список подходящих продуктов.

Климат

Лягушки во Франции имеют весьма крупный размер, что связано с теплым климатом. На территории Древней Руси преобладали мелкие амфибии, с которых вряд ли получилось добыть достаточно мяса.

Гастрономические традиции

Даже в самые непростые годы русские люди выбирали не лягушек, а крупы, лепешки, грибы и другие источники белка, углеводов. В привычной жизни наши предки ловили рыбу, ели птицу, свинину и говядину. При таком разнообразии о лягушках никто не думал.

