Почему не стоит полагаться даже на близких друзей — совет мудреца Хайяма изменит всю жизнь

Произведения Омара Хайяма обладают глубоким смыслом, сохраняя свою актуальность в современном мире. Многие читатели находят в творчестве персидского поэта ответы на жизненные вопросы, что способствует позитивным изменениям.
Особое значение имеют строки, посвященные дружбе. Общепринято полагаться на друзей, однако данный вопрос имеет свои нюансы.
В этом мире неверном не будь дураком: Полагаться не вздумай на тех, кто кругом. Твердым оком взгляни на ближайшего друга — Друг, возможно, окажется злейшим врагом...
Великий поэт предостерегает от безусловного доверия к окружающим, поскольку даже близкий друг может быть способен на предательство. В противном случае это может причинить глубокую боль и привести к несчастью.
Некоторые люди способны на предательство ради личной выгоды, благополучия или материальной выгоды, что следует учитывать при установлении близких отношений. Понимание этой простой истины значительно упрощает жизнь, подготавливая к любым неожиданностям, даже со стороны близких людей.
Ранее мы рассказали, как найти настоящую любовь.