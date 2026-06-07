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Почему не стоит полагаться даже на близких друзей — совет мудреца Хайяма изменит всю жизнь

Опубликовано: 7 июня 2026 11:06
 Проверено редакцией
Почему не стоит полагаться даже на близких друзей — совет мудреца Хайяма изменит всю жизнь
Почему не стоит полагаться даже на близких друзей — совет мудреца Хайяма изменит всю жизнь
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Произведения Омара Хайяма обладают глубоким смыслом, сохраняя свою актуальность в современном мире. Многие читатели находят в творчестве персидского поэта ответы на жизненные вопросы, что способствует позитивным изменениям.

Особое значение имеют строки, посвященные дружбе. Общепринято полагаться на друзей, однако данный вопрос имеет свои нюансы.

В этом мире неверном не будь дураком: Полагаться не вздумай на тех, кто кругом. Твердым оком взгляни на ближайшего друга — Друг, возможно, окажется злейшим врагом...

Великий поэт предостерегает от безусловного доверия к окружающим, поскольку даже близкий друг может быть способен на предательство. В противном случае это может причинить глубокую боль и привести к несчастью.

Некоторые люди способны на предательство ради личной выгоды, благополучия или материальной выгоды, что следует учитывать при установлении близких отношений. Понимание этой простой истины значительно упрощает жизнь, подготавливая к любым неожиданностям, даже со стороны близких людей.

Ранее мы рассказали, как найти настоящую любовь.

Автор:
Анастасия Чувакова
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