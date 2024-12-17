Почему петербуржцам не советуют оставлять снег на крыше авто: опасно и затратно

Лучше потратить на пару минут больше на его уборку.

После снегопада на выходных 14-15 декабря в Санкт-Петербурге, некоторые автомобилисты не стали счищать снег с крыши машины. Технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что такое решение может обернуться значительным увеличением расхода топлива.

По слова эксперта, снег на крыше автомобиля увеличивает расход топлива примерно на 2 литра на каждые 100 километров пути. Чем выше снежный покров, тем больше топлива будет потреблять автомобиль.

Колодочкин подчеркнул, что снег ухудшает аэродинамические свойства транспортного средства, особенно заметно это становится на высоких скоростях при движении по трассе. Однако даже на скорости около 60 км/ч ухудшение аэродинамических характеристик уже сказывается на расходе топлива.

Кроме того, эксперт отметил главную опасность езды со снегом на крыше.