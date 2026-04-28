Почему поезда синей ветки шли на взлет, а станции стали «лифтами»: 65 лет приключениям на второй линии петербургского метро

Первый участок Московско-Петроградской линии был запущен 29 апреля 1961 года.

Этой весной Московско-Петроградской линии исполнится 65 лет. Свой путь она начала в апреле 1961 года — аккурат в тот месяц, когда Гагарин полетел в космос. Первым открыли участок от «Технологического института» до «Парка Победы».

Интересный факт: «Техноложка» стала первым в стране узлом, где для пересадки на другую линию достаточно было просто перейти на другую сторону той же платформы.

Подземные «американские горки»

Строить вторую ветку было чертовски сложно. Когда метростроевцы тянули тоннель под Невой, они наткнулись на гигантские плывуны — коварные грунты, насыщенные водой. От идеи строить станцию прямо у Марсова поля пришлось отказаться.

Чтобы обойти опасный участок, тоннель пришлось резко увести вниз. В итоге между «Невским проспектом» и «Горьковской» получился самый крутой уклон в городском метро.

Старые поезда тех времен с трудом забирались на эту «гору», и машинистам приходилось брать разгон, пишет Росбалт.

Мировой рекорд и режим экономии

Синяя ветка строилась в эпоху борьбы с «архитектурными излишествами». Здесь вы не найдете хрустальных люстр или золотой лепнины, как на «Автово». Зато именно здесь ленинградские инженеры удивили весь мир.

Станция «Парк Победы» стала первой в мире станцией закрытого типа или «горизонтальным лифтом». Это те самые платформы с железными дверями, которые открываются вместе с дверями поезда.

Думали, так будет дешевле и безопаснее. Оказалось — в обслуживании такие станции очень дорогие, зато они стали визитной карточкой нашего города.

Самая длинная и самая северная

На сегодняшний день Московско-Петроградская линия — самая длинная в Петербурге. Она растянулась более чем на 30 километров. А конечная станция на севере, «Парнас», официально считается самой северной станцией метро во всей России.

Почему ветка больше не растет?

Многие спрашивают: почему синюю ветку не продлевают дальше? Ответ прост и немного печален: она достигла своего предела.

Все станции здесь рассчитаны максимум на шесть вагонов. На той же красной или фиолетовой линии поезда длиннее.

Если сейчас пристроить к синей ветке новые районы, старые станции просто «задохнутся» от наплыва людей. Платформы физически не смогут вместить всех желающих.

Что нас ждет впереди

Раз линия не может расти в длину, её будут обновлять изнутри.