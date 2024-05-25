Почему снеговика раньше считали монстром, и для чего нужен был нос-морковка

Сперва это был совсем не тот персонаж, что сегодня.

Снеговик у россиян всегда ассоциируется с чем-то добрым и волшебным. Однако в прошлом этот «снежный человек» ассоциировался вовсе не с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это была пугающая фигура.

История появления

Считается, что «отцом» снеговика стал знаменитый скульптор Микеланджело Буонарроти. По легенде, творцу надоело обтесывать камень, и он взялся за снег. А первое письменное упоминание встречается в XVIII веке.

За кого принимали снеговиков

Изначально снеговиков не очень-то любили. Например, люди верили, что нельзя лепить фигуру в полночь. Иначе будут сниться кошмары и преследовать неудачи. В Норвегии также существовало поверье, что нельзя смотреть на снежное изваяние из-за шторы. А если человек сталкивался со снеговиком ночью, то предпочитал свернуть, чтобы не проходить рядом.

Источник фото: Legion-Media

Когда поменялось отношение

В XIX веке из снеговиков перестали делать монстров. Их лепили на Рождество и Новый год. Более того, белоснежные фигуры стали связывать с высшими силами. Считалось, что раз снег падает с неба, значит снеговик считается посланцем Небес и способен отпугивать бесов. Еще рядом с ним можно было озвучить сове желание, а когда снеговик таял, то будто бы уносил его с собой ввысь. Также негативный флер вокруг снежных изваяний помогла развеять сказка Ганса Христиана Андерсена под названием «Снеговик».

Источник фото: Legion-Media

Откуда взялись аксессуары

В Европе снеговиков украшали гирляндами, надевали шарфы и вручали метлы. На Руси же ему на голову надевали ведро. Он служило символом достатка в доме. Метлу русскому снеговику тоже давали — она должна была отгонять морозы и намести побольше снега. Морковка на месте носа была призвана привлечь хороший урожай.

Популяризировал снеговиков, а точнее снежных баб, и Петр I. Зимой в стране проводили соревнования по их лепке. Победа, как правило, доставалась царю. А в XX веке снеговик стал одним из спутников Деда Мороза.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media