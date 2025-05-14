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Туалеты не для пассажиров: почему в петербургском метро нет комнат для нужды

Опубликовано: 14 мая 2025 16:33
метро, туалеты
Туалеты не для пассажиров: почему в петербургском метро нет комнат для нужды
globallookpress/Maksim Konstantinov

Раскрыты причины отсутствия удобств в петербургском метро.

Петербургское метро — один из символов города, ежедневно перевозящий миллионы пассажиров. Однако, многие посетители подземки неизменно задаются вопросом: почему в метро нет элементарных удобств — ни туалетов, ни урн?

На поверхности лежат логичные, но не до конца объясняющие ситуацию ответы. За простым отсутствием скрываются гораздо более сложные и порой неожиданные причины.

Урны: угроза терроризма и «ароматная» гигиена

Начнем с урн. Их отсутствие в метро — это, прежде всего, антитеррористическое требование. В урну легко спрятать бомбу, и это соображение является главным аргументом в пользу отсутствия урн.

«То, что отсутствие урн особо не помогает, — никого не волнует», — иронично отмечают многие пассажиры.

Однако, есть и другое, не менее важное соображение.

«Никто не хочет устраивать под землей в замкнутом помещении посреди платформ источник нечистот», — отмечает канал «1520. Все о путешествиях».

Даже если бы урны регулярно убирались, они все равно источали бы неприятный запах, особенно в жаркие летние дни. Представить не сложно: остатки шавермы, выброшенный стаканчик с кофе, разлитое пиво…

«А потом найдется кто-то, кто подожжет».

В итоге — от урны сплошные проблемы.

Туалеты: инфраструктурные сложности и нормативы

Теперь к туалетам. Провести канализацию под землю — задача не из легких.

«Провести канализацию под землю очень сложно».

Да, канализация есть для нужд работников метрополитена, но это — инфраструктурно другие места, чем для нужд пассажиров. Кроме того, для пассажиров нужны другие «мощности» насосов — людей все же больше.

Помимо технических сложностей, существуют и нормативные требования.

«Действующими нормативными документами не предусматривается размещение на станциях метрополитена общественных туалетных комнат. Граждане могут воспользоваться модульными и стационарными туалетами ГУП «Водоканал», расположенными у всех станций метрополитена. В целях обеспечения транспортной безопасности допуск пассажиров в служебную зону станции (для пользования туалетами для персонала) запрещается», — сообщается на офицальном сайте метро.

Что это за загадочные нормативы, остается только догадываться.

Секретные туалеты метростроевцев: где же они находятся?

Однако, это не значит, что в самом метро нет туалетов. Метрополитен обслуживает огромный штат персонала. Всем этим людям, разумеется, периодически необходимо отходить «по нужде». Поэтому было бы глупо не предусмотреть при проектировании участков метро специально отведенных для этого мест.

На многих станциях санузлы находятся либо в торцах платформ, либо сбоку от станции. Последние представляют из себя выработки небольших размеров — в пределах всего объема станции, к которым можно попасть, подойдя к концу платформы и в тоннель, или же через подплатформенные помещения. Обычно они дублируют те, что находятся в торцах станций.

Тайны тоннелей: санузлы между станциями

Санузлы на перегонах между станциями метро — обычное дело. Хотя кое-где их нет вовсе, а где-то их количество может доходить до 10 штук.

В Петербургском метрополитене есть участок путей между станциями, на котором расположено сразу 9 санузлов. При этом, есть и совсем обделенные санузлами новые перегоны с двухпутным тоннелем. Таковыми являются участки от «Новокрестовской» до «Беговой» и от «Дунайской» до «Шушар».

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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