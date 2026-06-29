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Почему важно не хандрить и всегда идти до конца: мудрый Омар Хайям дал ответ на вопрос – актуальность поражает

Опубликовано: 29 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Почему важно не хандрить и всегда идти до конца: мудрый Омар Хайям дал ответ на вопрос – актуальность поражает
Почему важно не хандрить и всегда идти до конца: мудрый Омар Хайям дал ответ на вопрос – актуальность поражает
Городовой ру
Афоризмы от Омара Хайяма

Произведения выдающегося персидского ученого и поэта Омара Хайяма сохраняют свою актуальность и в наши дни, поскольку они способны произвести глубокое впечатление даже на людей, не склонных к проявлению эмоций. В связи с этим, спустя тысячелетие, Хайям по-прежнему признается одним из наиболее значимых философов.

В случае возникновения сложных жизненных обстоятельств или потребности в мудром совете, рекомендуется обратиться к изучению произведений персидского поэта. Особое влияние на жизненную позицию оказывают следующие строки:

Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет...


Исторический опыт свидетельствует о том, что наибольших успехов в профессиональной деятельности, предпринимательстве и иных начинаниях достигают те, кто сталкивался с жизненными трудностями. Финансовые затруднения, семейные проблемы и прочие испытания зачастую стимулируют стремление человека к достижению более высоких целей.

Любые сложности способствуют формированию характера, поэтому не следует терять самообладание и проявлять уныние при возникновении препятствий. Важно помнить, что даже выдающиеся личности начинали свой путь с преодоления трудностей. Следовательно, и у вас есть все шансы на успех. Главное — сохранять веру и целенаправленно двигаться к поставленной цели.

Ранее мы рассказали, как обрести счастье и радость.

Автор:
Анастасия Чувакова
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