Почерневшим розам – срочно: агроном рассказал, как реанимировать королеву сада после зимы – понадобится домашний "стимулятор"

Практически каждый дачник сталкивался с ситуацией, когда весной, после снятия укрытия с роз, обнаруживаются почерневшие побеги. Они создают впечатление гибели растения. В таких случаях многие сразу принимают решение об удалении кустов, однако поспешность может привести к потере всего розария.
Существует метод, позволяющий дать шанс даже самым поврежденным растениям, говорит агроном Ксения Давыдова. Он заключается в небольшом терпении и применении соответствующих стимуляторов для пробуждения.
По словам специалиста, стоит воздержаться от выкорчевывания куста до середины июня. Даже если роза выглядит погибшей, существует вероятность сохранения жизнеспособности корневой системы. В данном случае требуется лишь надлежащий уход и терпение.
Наиболее эффективным средством, продемонстрировавшим выдающиеся результаты, является спирт. Для реанимации роз достаточно развести 100 мл этанола в 10 литрах воды и поливать растения несколько раз с интервалом в одну неделю. Такой раствор способствует стимуляции обменных процессов в растении, активируя спящие почки.
Через 8-10 дней после первого орошения появятся признаки роста, а через две недели начнется активное развитие куста.
"Важно действовать вовремя и не паниковать, дав кустам шанс на восстановление. С правильным подходом розы смогут восстановиться и порадовать цветением даже в самых неблагоприятных условиях",– подчеркнула.
