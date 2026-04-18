Розам в середине весны - строго необходимо: Завалят огромными шапками цветов

Советы по уходу за розами.

Кустам роз весной необходим полноценный уход. Если дать им питание с наступлением тепла, то цветов нарастят огромное количество, при этом благоухать будут на всю округу до конца дачного сезона.

На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, что необходимо розовым кустам в начале дачного сезона, стоит принять советы бывалых дачников во внимание, они обязательно принесут пользу.

Когда розы распустили первые листочки и начали наращивать зелёную массу, им необходима подкормка с питьевой содой, которая есть на кухне у каждой хозяйки.

Как приготовить подкормку

На литр тёплой воды разводим столовую ложку соды. Хорошо взбалтываем, чтобы порошок растворился в воде полностью, в противном случае он забьёт отверстия опрыскивателя.

Обрабатывать розы будем при помощи опрыскивания, не жалеем раствора, используем его на кусты густо, стараясь попадать и на нижнюю часть листьев.

Стоит отметить, что проводить обработку лучше рано утром или же в вечернее время. Это нужно для того, чтобы солнце не обожгло нежные молодые листья роз. Капли воды могут сработать как лупы, куст в итоге будет болеть.

Сода помогает ускорить рост зелёной массы на кустах роз, к тому же действует как защитник от заболеваний, особенно это важно в первые месяцы после зимы.

Также сода поможет омолодить кусты, нарастить им новые побеги. Особенно это важно для возрастных растений. Готовить подкормку будем ближе к середине сезона.

Как приготовить средство

На 5 литров воды добавим чайную ложку соды, такое же количество нашатыря, и столько же сульфата магния. Размешиваем, используем для опрыскивания кустов. Так вы стимулируете рост побегов и сможете максимально продлить цветение.

