Почве в теплице в апреле - нужнее нужного: Станет мягкой, как пух и плодородной, как навоз

Советы по подкормке почвы в теплице.

Не знаете, что внести в почву в теплице, чтобы она стала мягче пуха и плодороднее навоза? На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, чем подкормить землю после зимы, растениям от этого будет сплошная польза.

Если не удобрять землю в теплице, то спустя несколько лет она истощится, перестанет быть плодородной. Можно, конечно, подсыпать свежую землю, но это не всегда удобно.

Первое, что можно вносить, - биогумус. Он ускоряет биологические процессы в почве, работа полезных бактерий активизируется, почва становится максимально плодородной, урожай растения, высаженные на ней, дают максимально классный.

Также хорошо использовать для удобрения земли в теплице компост. Это одно из популярных доступных для дачника удобрений, приготовить его может каждый из растительных остатков. Стоит заметить, что для теплицы можно использовать только полностью вызревший компост, расход - 10 килограммов на квадратный метр земли в теплице.

Одно из важных органических удобрений - зола. Она содержит калий, кальций, кремний, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы, благотворно влияет на урожайность растений. На квадратный метр земли вносим по 150 граммов чистой золы в сухом виде.

Хороши для использования в теплице комплексные минеральные удобрения. Они имеют длительный период действия, содержат в составе огромное количество пользы для растений.

После того, как почва в теплице получила удобрения, необходимо провести обработку биопрепаратами, например, сенной палочкой, это закрепит результат и сделает его ещё более шикарным, почва станет плодороднее жирного навоза.

