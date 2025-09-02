931 красавица и один рекорд: в Ленобласти удивили россиян кокошниками

Парк Песчанка во Всеволожске стал местом грандиозного события: здесь собралась 931 красавица, украсившая себя великолепными национальными головными уборами — кокошниками.
Этот праздник, посвященный Дню города и района, превзошел все предыдущие достижения.
Мозаика стилей
Как пишет spb.kp.ru, каждая участница, получившая свой кокошник бесплатно, стала частью уникальной мозаики.
От строгой элегантности до богатых узоров и даже эмблем футбольного «Зенита» — каждый головной убор был произведением искусства.
Новый рекорд
Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, собрал всего 159 женщин. Всеволожск вознес планку до небес, показав, что русские традиции прекрасны.