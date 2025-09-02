Городовой / Город / 931 красавица и один рекорд: в Ленобласти удивили россиян кокошниками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

931 красавица и один рекорд: в Ленобласти удивили россиян кокошниками

Опубликовано: 2 сентября 2025 09:01
кокошники
931 красавица и один рекорд: в Ленобласти удивили россиян кокошниками
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Город Всеволожск в Ленинградской области вписал свое имя в Книгу рекордов России.

Парк Песчанка во Всеволожске стал местом грандиозного события: здесь собралась 931 красавица, украсившая себя великолепными национальными головными уборами — кокошниками.

Этот праздник, посвященный Дню города и района, превзошел все предыдущие достижения.

Мозаика стилей

Как пишет spb.kp.ru, каждая участница, получившая свой кокошник бесплатно, стала частью уникальной мозаики.

От строгой элегантности до богатых узоров и даже эмблем футбольного «Зенита» — каждый головной убор был произведением искусства.

Новый рекорд

Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, собрал всего 159 женщин. Всеволожск вознес планку до небес, показав, что русские традиции прекрасны.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».