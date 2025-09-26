Городовой / Город / Подлинное средневековье под Петербургом: дому-крепости уже более шести веков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Подлинное средневековье под Петербургом: дому-крепости уже более шести веков

Опубликовано: 26 сентября 2025 17:15
Дом купеческой гильдии Святого Духа
Подлинное средневековье под Петербургом: дому-крепости уже более шести веков
Городовой ру

Он пережил перепланировки, войны и смену эпох, но остался одним из немногих домов того времени, доступных для прогулок и осмотра.

Подлинное средневековье ближе, чем кажется. Всего в часе езды от Петербурга, в старом Выборге, можно увидеть здания, которые стояли здесь ещё тогда, когда о нашем городе даже не мечтали.

Одно из них — Дом купеческой гильдии Святого Духа, маленькая каменная крепость, сохранившаяся со времён XIV века.

Дом, выдержавший века

На первый взгляд это невысокий кубический домик с толстыми стенами из гранитных валунов. Но в Средневековье он был настоящей цитаделью. Первый этаж использовался как склад, а второй — как жильё. Узкие окна-щели напоминали бойницы, а каменная лестница вела прямо на верхний этаж.

Купеческий центр Выборга

В XVI веке здесь обосновалась купеческая гильдия Святого Духа. В доме собирались торговцы, обсуждали сделки, заключали договора, спорили о ценах и маршрутах.

Эти стены слышали шум переговоров и шелест старинных торговых книг.

Испытания и перемены

Вместе с городом дом менялся: первый этаж ушёл в землю, исчезла лестница, перестроили крышу. К XX веку он спрятался за новостройками, но войны разрушили их — и старинное здание снова открылось миру.

Возрождение

В 1970-е годы его отреставрировали: вернули высокую черепичную крышу и вид средневековой крепости. Сегодня дом входит в редкую четвёрку бюргерских домов, сохранившихся только в Выборге.

Сейчас в здании работает туристический центр. Любой может войти внутрь, коснуться каменных стен и представить, как здесь шесть веков назад шумели рынки и спорили купцы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще