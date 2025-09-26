Подлинное средневековье под Петербургом: дому-крепости уже более шести веков

Подлинное средневековье ближе, чем кажется. Всего в часе езды от Петербурга, в старом Выборге, можно увидеть здания, которые стояли здесь ещё тогда, когда о нашем городе даже не мечтали.
Одно из них — Дом купеческой гильдии Святого Духа, маленькая каменная крепость, сохранившаяся со времён XIV века.
Дом, выдержавший века
На первый взгляд это невысокий кубический домик с толстыми стенами из гранитных валунов. Но в Средневековье он был настоящей цитаделью. Первый этаж использовался как склад, а второй — как жильё. Узкие окна-щели напоминали бойницы, а каменная лестница вела прямо на верхний этаж.
Купеческий центр Выборга
В XVI веке здесь обосновалась купеческая гильдия Святого Духа. В доме собирались торговцы, обсуждали сделки, заключали договора, спорили о ценах и маршрутах.
Эти стены слышали шум переговоров и шелест старинных торговых книг.
Испытания и перемены
Вместе с городом дом менялся: первый этаж ушёл в землю, исчезла лестница, перестроили крышу. К XX веку он спрятался за новостройками, но войны разрушили их — и старинное здание снова открылось миру.
Возрождение
В 1970-е годы его отреставрировали: вернули высокую черепичную крышу и вид средневековой крепости. Сегодня дом входит в редкую четвёрку бюргерских домов, сохранившихся только в Выборге.
Сейчас в здании работает туристический центр. Любой может войти внутрь, коснуться каменных стен и представить, как здесь шесть веков назад шумели рынки и спорили купцы.