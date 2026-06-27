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Подушки как новые за 5 минут: летний лайфхак, который убирает пятна и запах пота

Опубликовано: 27 июня 2026 11:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Подушки как новые за 5 минут: летний лайфхак, который убирает пятна и запах пота
фото legion-media
Как убрать желтые пятна и запах с подушек

Летом подушки теряют свежесть быстрее обычного: жара и пот делают свое дело, и даже чистая наволочка не спасает. Чтобы вернуть изделиям мягкость и убрать запах, достаточно грамотно их постирать.

Главные правила стирки

Вот что важно учесть:

  • температура — до 40 градусов для синтетики, 30–40 — для пуха и пера;
  • средство — жидкое для деликатных тканей;
  • отжим — 400–600 оборотов;
  • обязательно — дополнительное полоскание.

Сушить подушку нужно горизонтально в проветриваемом месте, без прямого солнца. Периодически ее стоит встряхивать, а главное — дождаться полного высыхания, иначе появится запах и плесень.

Летний лайфхак: в отсек для кондиционера можно добавить немного столового уксуса — он убирает затхлость и сам выполаскивается без следа.

Отзывы домохозяек

«Раньше подушки после стирки сбивались в комки. Стала ставить отжим на 400 оборотов и сушить на балконе в тени, переворачивая каждые пару часов — теперь объем держится отлично».

«Люблю лайфхак с уксусом: запах исчезает, а подушка реально пахнет свежестью. Главное — не забывать про двойное полоскание, иначе средство остается внутри».

Вывод

Чтобы подушки оставались свежими, достаточно соблюдать простые правила: деликатный режим, жидкое средство, тщательное полоскание и правильная сушка. Так изделия прослужат дольше, а сон будет комфортнее.

Личный опыт

Раньше я редко стирала подушки и почти не смотрела на настройки машинки — в итоге они становились жесткими, а запах не уходил. Когда начала использовать жидкое средство, ставить дополнительное полоскание и сушить горизонтально, результат заметно изменился. Теперь делаю такую стирку каждые два‑три месяца, а летом стараюсь не пропускать.

Ранее «Городовой» рассказывал, как убрать налет в унитазе солью.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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