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Тренды ванных комнат 2026: что выбирают в Европе вместо душа и ванны

Опубликовано: 27 июня 2026 11:51
 Проверено редакцией
Городовой ру
Тренды ванных комнат 2026: что выбирают в Европе вместо душа и ванны
фото legion-media
Новый тренд, который только приходит в Россию

Еще недавно большая ванна казалась главным атрибутом уюта, ради которого не жалко пожертвовать квадратными метрами. Сегодня приоритеты смещаются: на первый план выходят удобство, экономия пространства и ресурсов.

Почему ванны уходят в прошлое

Дизайнеры и застройщики фиксируют устойчивый тренд на компактность. Вот основные причины, по которым владельцы всё чаще отказываются от классической ванны:

  • занимает много места — в типовой квартире это ощутимая потеря полезной площади;
  • требует большого расхода воды — наполнение ванны заметно увеличивает счёт за коммунальные услуги;
  • используется редко — по наблюдениям, полноценную ванну принимают лишь несколько раз в месяц, а в остальное время пользуются душем;
  • проигрывает по функционалу современным душевым системам, которые умеют имитировать тропический дождь, делать гидромассаж и регулировать подсветку.

Что выбирают вместо ванны

На смену громоздкой сантехнике приходят продуманные душевые зоны и многофункциональные капсулы. Их главный козырь — эргономика: освободившееся место можно отдать под шкаф для хранения, стиральную машину или небольшую скамью для комфорта.

Современные решения делают акцент не на объеме, а на ощущениях: мягкий свет, точная настройка температуры и влажности, режимы с разной интенсивностью струи. При этом встроенные аэраторы и экономичные программы помогают заметно сократить расход воды.

Вывод

Ванная комната все чаще становится не местом для одной большой емкости, а продуманной зоной отдыха. Практичность, экономия ресурсов и персональный комфорт сегодня ценятся выше, чем внушительные габариты сантехники.

Личный опыт

Когда мы делали ремонт, долго спорили, оставить ли ванну или поставить просторную душевую. В итоге выбрали душ с режимом «тропический дождь» и встроенной скамьей — и ни разу не пожалели. Места стало больше, воды тратим меньше, а расслабляться под теплой струей получается не хуже, чем в ванне. Теперь понимаю, что удобство — это не про размер, а про правильные детали.

Ранее «Городовой» рассказывал, как убрать налет в унитазе солью.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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