Подземные дворцы и памятник Пушкину: какие новшевства появились впервые в петербургском метро

Петербургское метро — это не просто подземный транспорт, а настоящее чудо инженерной мысли и архитектуры с богатой историей.

История подземки началась еще в XIX веке, но воплотилась в жизнь только в середине XX века. Рассказываем, что необычного можно увидеть в метро Северной столицы.

История создания метро в Петербурге

Идея метро в Петербурге впервые появилась еще в начале 1800-х годов. Так, в 1820 году инженер Торгованов предлагал построить тоннель под Невой, но тогда до дела не дошло.

Технологии и ресурсы были ограничены, а городские власти не спешили с этим масштабным проектом. Вечные споры и проекты продолжались вплоть до начала XX века.

Реальный толчок к строительству метро случился лишь в 1941 году, когда была создана специальная организация — Ленметрострой.

Но тут вмешалась война — и строительство было прервано. Только спустя несколько лет после Победы, в 1947 году, работы возобновились с новой силой.

Открытие и стиль первых станций

Первая линия была долгожданной — она открылась в ноябре 1955 года и включала семь станций: от «Площади Восстания» до «Автово».

Интересно, что первые станции оформляли в стиле сталинского ампира — с мрамором, люстрами и монументальностью, что сегодня воспринимается как настоящие подземные дворцы, пишет РБК.

Например, станция «Автово» считается одной из самых красивых в мире и по сей день.

Уникальные станции и технические новшества

С тех пор метро в Петербурге росло и развивалось, а также удивляло.

Так, например, «Адмиралтейская» — самая глубокая станция города, ее глубина 86 метров. Ее строительство длилось десятилетия из-за сложной геологии города и необходимости особых решений.

Эта станция – настоящий вызов природе и времени, и ее часто называют «станцией-призраком», учитывая долгий путь к открытию в 2011 году.

Были у петербургского метро и уникальные технические новшества. Станция «Парк Победы» стала первой в мире с закрытым типом платформы и автоматическими дверями.

Сейчас эта станция ушла на ремонт. Градозащитники долго добивались сохранения ее исторического облика, но вестибюль одной из знаковых станций все же снесут и построят новый.

Культурное значение метро и памятники

Кроме того, Петербургское метро имеет большое культурное значение. Многие его станции являются архитектурными памятниками под охраной КГИОП и даже ЮНЕСКО.

К примеру, на станции «Пушкинская» под землей установлен памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину — это первый такой монумент в истории российского метро.

Метрополитен также известен своими инновациями — здесь впервые внедрили бесконтактную оплату в стране, а также новые типы вагонов и автоматизацию управления поездами задолго до других городов.

Петербургское метро сегодня

Все эти особенности делают метро Санкт-Петербурга особенным не только для местных жителей, но и для туристов, которые приезжают увидеть эти подземные архитектурные шедевры.

Однако местные жители недовольны тем, что метро за много лет требует отрытия новых станций, особенно на красной линии, но строительство идет очень медленно по сравнению с Москвой.

Это объясняют сложным грунтом, с которым приходится работать в Северной столице, но петербуржцы уже десятилетиями ждут и не верят в обещания властей.

Однако на ПМЭФ был представлен проект развития петербургского метро. В ближайшем будущем на юге города появится петля, которая соединит центр города и аэропорт.