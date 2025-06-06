Подземный мир Петербурга: 6 особенностей метро, которые удивляют даже опытных путешественников

Почему в петербургском метро появились уникальные станции закрытого типа и что с ними стало — история инженерного эксперимента?

Санкт-Петербург — не только город дворцов, каналов и белых ночей, но и обладатель одного из самых необычных метрополитенов в мире.

Открытый в 1955 году, петербургский метрополитен стал неотъемлемой частью городской жизни и настоящей достопримечательностью для миллионов туристов. Вот шесть особенностей, которые особенно удивляют гостей города на Неве

Рекордная глубина заложения: спуск в недра земли

Петербургское метро — самое глубокое в мире по средней глубине станций и тоннелей: около 45 метров. Более 80% станций заложены на глубине 50–65 метров, а отдельные участки под Невой и ее притоками достигают 90–100 метров.

Самая глубокая станция России — «Адмиралтейская» — расположена на 86-метровой глубине.

Из-за этого спуск и подъем на эскалаторах может занимать до 7 минут, а иногда быстрее доехать одну-две остановки наземным транспортом, чем тратить время на эскалаторы.

Уникальный траволатор: подземный эскалатор под Невой

На станции «Спортивная» работает единственный в России подземный траволатор — горизонтальный эскалатор длиной 300 метров, который соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной под Малой Невой. Поездка занимает около 8 минут.

Это инженерное решение облегчает пересадку между районами и является своеобразной городской достопримечательностью. Кроме того, в переходе к станции установлены эскалаторы, что также необычно для российских метрополитенов.

Особенности объявлений: голос и формулировки

В поездах Петербургского метро станции всегда объявляет мужской голос. Следующая остановка и возможная пересадка объявляются сразу после текущей, а не после фразы: «Осторожно, двери закрываются». Вместо привычного: «Платформа справа» здесь говорят: «Выход на правую сторону», что также выделяет петербургское метро среди других городов России.

Двухъярусные станции: верхний и нижний уровни

Станция «Спортивная» уникальна двухъярусной конструкцией: одна платформа — на верхнем уровне, другая — на нижнем. Поезда приходят на разные этажи в зависимости от направления движения.

Такое решение было реализовано с перспективой пересадки на будущую Кольцевую линию. Кроме того, на станции используются деревянные шпалы на гранитной подушке для гашения вибраций.

Станции закрытого типа («горизонтальный лифт»): безопасность и сложность

Петербург — родина станций закрытого типа, где вместо платформы используются двери в проемах центрального зала, синхронизированные с дверями поездов. Первая в мире такая станция — «Парк Победы» — открылась здесь в 1961 году. Всего за 12 лет было построено 10 подобных станций.

Как пишет канал «Уголок урбаниста», несмотря на безопасность и экономию при строительстве, эксплуатация таких станций оказалась сложной, и от них отказались. К современным аналогам можно условно отнести станции «Зенит» и «Беговая».

Шлагбаумы перед эскалаторами: забота о пассажирах

В отличие от других городов, в Петербурге неработающие эскалаторы перекрываются автоматическими шлагбаумами. В Москве, например, их просто ограждают цепочкой или вовсе не ограждают. На односторонних пересадках между линиями установлены турникеты, не позволяющие пройти в обратную сторону, что также необычно для российских метрополитенов.

Петербургское метро — это не просто транспорт, а настоящий подземный мир со своими особенностями и секретами, которые удивляют даже опытных путешественников.