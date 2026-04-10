2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Петербургские тайны: что внутри Ростральных колонн и как туда попасть Вопросы о Петербурге
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта

Опубликовано: 10 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Как пенсионеру сэкономить на билетах на поезд

Многие пенсионеры любят путешествовать. Однако они не всегда знают о своих льготах, которые им доступны при покупке ж/д билетов.

Для граждан старше 60 лет действует специальный тариф "Сеньор", которые дает скидку при покупке билетов в купейные вагоны. Благодаря этому можно уехать на море в купе по цене плацкарта.

Единственное ограничение - льгота не работает в плацкартных вагонах. Например, билет за 3654 рубля - это цена плацкарта без скидки, но с комфортом купе.

"Выгода очевидна. Конечно, жаль, что нельзя этой льготой воспользоваться в плацкартном вагоне", - отметила блогер Татьяна Рыбинцева на канале "Неугомонные пенсионеры".

Другие бонусы

Помимо пенсионной скидки, есть тариф "День рождения". Он действует за неделю до и неделю после дня рождения, а скидку получают сразу два человека - именинник и его спутник.

Для этого необходимо оформить заказ через сайт РЖД, мобильное приложение или в кассе. Однако будьте внимательны, поскольку при онлайн-покупке билет именинника должен быть первым в заказе.

Также не забудьте в поле "Тариф" выбрать "День рождения" для себя и "День рождения. Сопровождающий" для попутчиков.

При покупке онлайн система видит возраст по паспорту и применяет льготы автоматически. Главный совет: бархатный сезон - лучшее время для спокойных поездок, а знание своих прав помогает путешествовать с комфортом и без лишних трат.

Ранее "Городовой" рассказал, где остановиться и поесть в Кисловодске.

Автор:
Евгения Сухова
