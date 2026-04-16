Похолодание на выходных: Петербург ждут заморозки

В Санкт-Петербурге 16 апреля потеплело 18 градусо тепла. Циклон перемещает в регион теплые наземные массы, и, несмотря на плотную облачность, температура воздуха поднимается до +16…+18°, что на 6–7° превышает климатическую норму для этого дня.
Однако, по словам Михаила Леуса, такая аномальная для рассмотрения апрельская жара не продлится долго.
В пятницу над регионом начнёт доминировать гребень скандинавского антициклона. Появятся северные воздушные потоки, которые доставляют холод из приполярных зон образования России.
В пятницу днём ещё будет тепло — до +12…+14°.
В выходные похолодает сильнее: ночью температура опускается чуть выше нуля, с возвращением заморозков в область.
Днём погода будет солнечная и сухая, максимум в субботу +9…+11°, в воскресенье — +8…+10°.
Антициклон сохранит свое влияние в начале следующих недель: погода остается исключительно ясной. Ночи останутся холодными, с возможными заморозками, а днём потеплеет — в понедельник до +10…+12°, во вторник — до +12…+14°.