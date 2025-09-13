Похоронили спустя 6 лет: почему похороны Петра I так затянулись

И после смерти императору не обрести покой.

История похорон Петра I выглядит парадоксально: первый российский император умер в январе 1725 года, но предали его земле только в 1731-м, спустя шесть лет.

Почему так вышло и какое отношение к этому имел легендарный «чернокнижник» Яков Брюс?

Первые дни после смерти

Петр I скончался 28 января 1725 года после мучительной болезни. Врачи сегодня уверены: у императора была мочекаменная болезнь, осложнённая венерическим недугом.

Его гроб, огромный по размеру, с трудом внесли в тесные покои Зимнего дворца. Прощание оказалось необычайно долгим — открытый гроб простоял в парадном зале 42 дня. На морозе и снегу вдова Екатерина I пешком сопровождала траурный кортеж до Петропавловской крепости.

Почему не похоронили сразу

Тогдашний собор ещё только строился, и тело императора решили оставить внутри недостроенного здания. Бальзамированием занимался Яков Брюс — ближайший сподвижник царя, человек с репутацией масона и колдуна.

На самом деле Брюс был рационалистом и объяснял чудеса нетленности у святых вполне материальными причинами: климатом, составом почвы, воздержанием и бальзамированием.

Идея мавзолея

По одной из версий, Брюс задумывал для Петра настоящий мавзолей. В крепости действительно велись работы с дорогим гранитом и мрамором, что упоминали иностранцы, приезжавшие в Петербург.

Но план так и не воплотили: уже в 1727-м умерла и сама Екатерина I, её гроб поставили рядом с мужем, и оба тела оставались непогребёнными ещё три года.

Шесть лет ожидания

Брюс вскоре ушёл в отставку, что усилило слухи вокруг похорон. Он продолжал ставить опыты в своём имении, а работы в крепости замерли. В итоге тело императора пролежало в гробу шесть лет.

Лишь с воцарением Анны Иоанновны вопрос решили окончательно: в 1731 году Петра I и Екатерину I похоронили у южной стены алтаря Петропавловского собора. Надгробия появились ещё позднее — в 1760-х.

Таким образом, задержка с погребением объяснялась и незавершённым строительством, и замыслами о грандиозном мавзолее, и политическими интригами. А образ Брюса-«чернокнижника» лишь подлил мистики в эту историю.