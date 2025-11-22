Городовой / Город / Пока вы ждёте курьера: в Петербурге вступили в силу ограничения для мигрантов в доставке
Пока вы ждёте курьера: в Петербурге вступили в силу ограничения для мигрантов в доставке

Опубликовано: 22 ноября 2025 18:54
Пока вы ждёте курьера: в Петербурге вступили в силу ограничения для мигрантов в доставке
Губернатор утвердил соответствующее постановление в августе.

В Санкт-Петербурге с 22 ноября введены новые ограничения для мигрантов, работающих курьерами по патенту. Соответствующий документ был подписан губернатором Александром Бегловым ещё в августе, а предприятиям предоставили три месяца для подготовки и корректировки кадровой политики. Основные изменения связаны с условиями найма иностранных граждан в сфере доставки.

Ключевая причина изменений заключается в стремлении ужесточить требования к трудовой миграции на рынке курьерских услуг. За время переходного периода, как сообщили представители компании «Яндекс», партнёрские организации пересмотрели внутренние процессы, чтобы соответствовать новым правилам, и заранее проинформировали курьеров о наличии других доступных должностей. В случае запрета на курьерскую деятельность в городе мигрантам предложили перейти, например, на работу кладовщиками либо сборщиками заказов.

Компания отметила, что набор новых работников не прекращается и продолжается как обычно. Однако специалисты подчеркивают, что и без новых правил рынок испытывал нехватку исполнителей, а действующее ограничение лишь усилит конкуренцию и будет препятствовать притоку новых сотрудников. В ответ на это «Яндекс» планирует внедрять дополнительные технические решения, повышающие удобство распределения заказов и эффективность имеющихся курьеров.

«Мы ожидаем, что кратно растущий спрос на доставку и снижение количества доступных курьеров негативно повлияют на доступность услуги доставки продуктов и товаров для жителей города: её стоимость может вырасти, а время доставки — увеличиться», — заявили в компании.
Автор:
Юлия Аликова
