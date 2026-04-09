Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове

Опубликовано: 9 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Владелица двух бордер-колли из поискового отряда "ЛизаАлерт" поделилась историей об убийстве своих собак во время тренировки в лесу Псковской области.

Полиция начала проверку по сообщению в СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказала хозяйка, утром она отправилась на занятие по поиску тел погибших (ПТП). Всё шло по плану: собаки трудились самостоятельно и отошли довольно далеко. Вдруг раздались выстрелы.

Женщина позвала собак к себе, бросилась в ту сторону, куда они ушли. Но они не отзывались. В итоге она их нашла уже тогда, когда собаки уже не дышали.

В УМВД уточнили, что инициирована проверка. В СМИ была обнаружена заметка о гибели двух собак поисковиков в Псковском округе. Полицейские оперативно приступили к разбирательству и выясняют все детали случившегося.

Юлия Аликова
