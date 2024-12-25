Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники

Специалисты Роструда напомнили петербуржцам о правах и гарантиях для тех, кто будет работать в новогодние праздники.

С 1 по 8 января — официальные праздничные нерабочие дни. Если вы работаете в эти дни, вам гарантируется повышенная оплата труда, согласно Трудовому кодексу РФ.

Так, для работников, получающих оклад, труд в праздничные дни оплачивается не менее чем в два раза выше. Сдельщикам — по двойным сдельным расценкам. Для работников с оплатой по тарифам предусмотрена двойная тарифная ставка.

Кроме того, работники могут выбрать другой день для отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в праздничный день оплачивается по обычной ставке, а день отдыха не подлежит оплате.

Напоминаем, что в этом году новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В 2025 году также будут четырёхдневные выходные весной и летом — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. Осенью отдыхаем три дня — с 2 по 4 ноября, пишет источник.