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Помидоры и их гены: почему нельзя хранить овощ в холодильнике

Опубликовано: 28 мая 2025 21:01
Помидоры, холодильник
Помидоры и их гены: почему нельзя хранить овощ в холодильнике
Городовой ру

Ученые смогли научно объяснить феномен, который портит помидоры.

Помидоры — один из самых любимых овощей на нашем столе. Сочные, ароматные, с ярким вкусом — они делают любое блюдо вкуснее.

Однако мало кто знает, что их нельзя хранить в холодильнике. Что же происходит с овощами при хранении в приборе, который, казалось бы, помогает им лучше сохраниться?

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике?

Главная причина — холод буквально «выключает» у помидоров гены, которые отвечают за их вкус и аромат. Когда температура опускается ниже примерно 12–20 градусов Цельсия, помидор перестает вырабатывать особые ароматические вещества — именно они делают вкус томата таким насыщенным и приятным, передает КП.

Это выяснили ученые из Университета Флориды. Более того, холод надолго «запирает» гены, отвечающие за синтез ароматических соединений. Это значит, что даже если потом помидор вернуть в тепло, вкус уже не восстановится.

Что именно меняется во вкусе?

Вкус помидора — это не только сладость и кислотность, которые мы ощущаем на языке. Главную роль играют летучие ароматические соединения — они воздействуют на наш нос и создают тот самый «помидорный» запах и вкус. В холодильнике этих веществ становится гораздо меньше, хотя сахара и кислоты остаются на прежнем уровне. Из-за этого помидоры кажутся пресными.

Когда можно хранить помидоры в холодильнике?

Если помидоры только что собраны с грядки и вы хотите сохранить их вкус, холодильник — плохое решение. Лучше хранить их при комнатной температуре, в темном и прохладном месте, но не в холоде.

Холодильник можно использовать только для очень кратковременного хранения — например, если помидоры уже перезрели и нужно немного задержать их порчу.

В магазинах и на складах помидоры охлаждают, чтобы они дольше не портились и выглядели свежими. Но именно из-за этого магазинные томаты часто уступают по вкусу домашним.

Есть ли надежда на вкусные помидоры из холодильника?

Ученые сейчас ищут сорта томатов, которые не теряют вкус при хранении на холоде. Это сложная задача, потому что нужно изменить генетику помидора так. Пока такие сорта не получили широкого распространения, и лучше придерживаться старого доброго правила — хранить помидоры при комнатной температуре.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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