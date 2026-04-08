Порывы до 18 м/с: Петербург в режиме штормовой готовности

Из-за ухудшения погоды в Санкт-Петербурге коммунальные службы перешли в режим усиленной готовности. Синоптики отмечают рост скорости ветра и колебания давления в атмосфере.
Ночью температура опустилась ниже нуля, но днём воздух прогреется выше этой отметки. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, возможны порывы ветра до 18 м/с.
В таких условиях Комблаг Петербурга создал дежурную службу для сообщений о поваленных деревьях и дорожных знаках, мешающих движению — звоните по номеру 576-14-83.
Аварийная служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга управляет работой диспетчерских служб, готовых устранять чрезвычайные ситуации.
Жители могут обращаться на горячую линию по проблемам с жилым фондом по телефону 409-73-78.