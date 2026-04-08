Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит» Город
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
Порывы до 18 м/с: Петербург в режиме штормовой готовности

Опубликовано: 8 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Комблаг Петербурга организовал дежурную службу, куда горожане могут сообщать о поваленных деревьях и знаках дорожного движения, создающих помехи.

Из-за ухудшения погоды в Санкт-Петербурге коммунальные службы перешли в режим усиленной готовности. Синоптики отмечают рост скорости ветра и колебания давления в атмосфере.

Ночью температура опустилась ниже нуля, но днём воздух прогреется выше этой отметки. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, возможны порывы ветра до 18 м/с.

В таких условиях Комблаг Петербурга создал дежурную службу для сообщений о поваленных деревьях и дорожных знаках, мешающих движению — звоните по номеру 576-14-83.

Аварийная служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга управляет работой диспетчерских служб, готовых устранять чрезвычайные ситуации.

Жители могут обращаться на горячую линию по проблемам с жилым фондом по телефону 409-73-78.

Автор:
Юлия Аликова
