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Посадили это растение на участке – и о сорняках забудете навсегда: выдавит с грядок, как французов с Бородинского поля

Опубликовано: 5 июля 2026 22:33
 Проверено редакцией
Посадили это растение на участке – и о сорняках забудете навсегда: выдавит с грядок, как французов с Бородинского поля
Посадили это растение на участке – и о сорняках забудете навсегда: выдавит с грядок, как французов с Бородинского поля
Городовой ру
Инновационный метод борьбы с сорняками

Традиционные методы борьбы с сорной растительностью, такие как прополка, мульчирование и посев сидератов, широко известны. Однако существует инновационный подход, предложенный агрономом Иваном Русских.

Речь идет о природных гербицидах, эффективность которых часто недооценивается. Специалист назвал уникальное растение — Золотарник канадский, который, будучи сорняком, эффективно подавляет рост конкурирующих растений.

По словам агронома, ключевой момент заключается в том, что стебли и соцветия этого растения содержат особые вещества, обладающие гербицидными свойствами. Вследствие этого в непосредственной близости от золотарника не выживает ни один сорняк.

Применение растения на приусадебном участке очень просто. После сбора урожая рекомендуется плотно укрыть грядки стеблями и цветами золотарника, при этом важно убедиться, что семена еще не созрели. В таком состоянии растение следует оставить до весны.

В течение осенне-зимнего периода все активные вещества, содержащиеся в золотарнике, проникнут в почву и подавят всю сорную растительность. Такой метод особенно эффективен в борьбе с мокрицей и пыреем.

Ранее мы рассказали, как избавиться от почкового клеща.

Автор:
Ксения Давыдова
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