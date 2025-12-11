Последний звонок — не один: Минпросвещения назначило сразу несколько дат на 2026 год

Министерство просвещения Российской Федерации направило рекомендации во все регионы страны о проведении последних звонков и выпускных вечеров в школах в 2026 году.
Согласно утверждённым датам, прощание с учебным годом состоится 26 мая, а праздничные мероприятия в честь выпускников — 27 июня.
Школам предложено организовать церемонии с поднятием государственного флага и исполнением гимна России. В программу также рекомендуется включить чествование многодетных семей, а также выступления родителей учеников.
При подготовке к торжественным событиям перед региональными властями ставится задача обеспечить полное выполнение всех мер комплексной безопасности в учебных заведениях.
Особое внимание рекомендуется уделить созданию комфортной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Ранее стало известно о том, что расписание единого государственного экзамена на 2026 год уже утверждено Министерством просвещения.