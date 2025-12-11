Городовой / Город / Последний звонок — не один: Минпросвещения назначило сразу несколько дат на 2026 год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Последний звонок — не один: Минпросвещения назначило сразу несколько дат на 2026 год

Опубликовано: 11 декабря 2025 05:30
Последний звонок — не один: Минпросвещения назначило сразу несколько дат на 2026 год
Последний звонок — не один: Минпросвещения назначило сразу несколько дат на 2026 год
Global Look Press / Sergey Aksyonov

В программу планируют добавить церемонии поднятия флага, исполнения гимна и выступления родителей школьников.

Министерство просвещения Российской Федерации направило рекомендации во все регионы страны о проведении последних звонков и выпускных вечеров в школах в 2026 году.

Согласно утверждённым датам, прощание с учебным годом состоится 26 мая, а праздничные мероприятия в честь выпускников — 27 июня.

Школам предложено организовать церемонии с поднятием государственного флага и исполнением гимна России. В программу также рекомендуется включить чествование многодетных семей, а также выступления родителей учеников.

При подготовке к торжественным событиям перед региональными властями ставится задача обеспечить полное выполнение всех мер комплексной безопасности в учебных заведениях.

Особое внимание рекомендуется уделить созданию комфортной среды для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее стало известно о том, что расписание единого государственного экзамена на 2026 год уже утверждено Министерством просвещения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью