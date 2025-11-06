Городовой / Город / Потоп устранили за час: станция «Девяткино» работает в обычном режиме
Потоп устранили за час: станция «Девяткино» работает в обычном режиме

Опубликовано: 6 ноября 2025 12:38
Причиной ограничений на станции метро «Девяткино» стал потоп.

Утром 6 ноября в переходах у станции метро «Девяткино» произошёл разлив воды после аварии, связанной с канализацией. Сотрудники экстренных служб более часа устраняли последствия подтопления.

К 12:30 работа станции полностью восстановилась, сообщила пресс-служба метрополитена.

На период устранения аварии, около полудня были введены временные ограничения для пассажиров. Посетителям было разрешено заходить в метро через три лестничных входа. Это решение действовало до окончания работ по ликвидации последствий происшествия.

К 12:24 большинство переходов у «Девяткино» снова открыли для свободного доступа. Коммунальные службы перекрыли приток воды и завершили необходимые мероприятия на месте. Работа станции далее осуществлялась в обычном графике.

Ранее сообщалось, что на станции «Автово» человек оказался на путях. Спасти его не удалось.

Юлия Аликова
