Потоп устранили за час: станция «Девяткино» работает в обычном режиме

Утром 6 ноября в переходах у станции метро «Девяткино» произошёл разлив воды после аварии, связанной с канализацией. Сотрудники экстренных служб более часа устраняли последствия подтопления.
К 12:30 работа станции полностью восстановилась, сообщила пресс-служба метрополитена.
На период устранения аварии, около полудня были введены временные ограничения для пассажиров. Посетителям было разрешено заходить в метро через три лестничных входа. Это решение действовало до окончания работ по ликвидации последствий происшествия.
К 12:24 большинство переходов у «Девяткино» снова открыли для свободного доступа. Коммунальные службы перекрыли приток воды и завершили необходимые мероприятия на месте. Работа станции далее осуществлялась в обычном графике.
Ранее сообщалось, что на станции «Автово» человек оказался на путях. Спасти его не удалось.