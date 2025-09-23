Городовой / Город / От ботинок до «Скорохода»: чем запомнилось 23 сентября в истории Петербурга





От ботинок до «Скорохода»: чем запомнилось 23 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 23 сентября 2025 08:00
сгорел Петергоф, наводнение, баскетбол
От ботинок до «Скорохода»: чем запомнилось 23 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

День трагедий и новых открытий.

23 сентября — дата, отмеченная в истории Петербурга событиями, которые оставили глубокий след.

1798: Устав Санкт-Петербурга

Император Павел I утвердил Устав столичного города Санкт-Петербурга, учредив новые органы городской власти.

Хотя многие нововведения были отменены в 1802 году, этот шаг стал важным этапом в развитии городского управления.

1882: Рождение «Скорохода»

Император Александр III утвердил устав «Товарищества Санкт-Петербургского механического производства обуви», которое впоследствии стало известно как «Скороход».

Как пишет panevin, это событие ознаменовало основание одного из крупнейших обувных предприятий России.

1909: Первый баскетбольный матч

В Михайловском манеже состоялся первый в России публичный баскетбольный матч.

Игра, сыгранная членами общества «Маяк», имела большой успех и способствовала популяризации этого вида спорта.

1924: Роковое наводнение

23 сентября 1924 года город пережил сильное наводнение, считающееся вторым по силе за всю его историю. Вода поднялась на 380 см, затопив около 70 км² территории.

«…23 сентября 1924 г. с утра ничто, казалось, не предвещало наводнения. Но около полудня с моря подул порывистый западный ветер…» — так описываются события в одном из источников.

Были уничтожены сотни деревьев в Летнем саду.

1941: Оборона Пулковской высоты и пожар в Петергофе

23 сентября 1941 года Вермахт предпринял яростную попытку овладеть Пулковской высотой. Благодаря действиям обороняющихся, противник был вынужден отступить.

В тот же день пожар уничтожил строения Большого Петергофского дворца.

1942: Энергия жизни через Ладогу

23 сентября 1942 года была завершена прокладка пяти силовых кабелей по дну Ладожского озера.

Первый кабель, проложенный за 47 дней, начал снабжать Ленинград электроэнергией, став символом стойкости и надежды в блокадном городе.

Автор:
Ксения Пронина
Город
