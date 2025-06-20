От Александра I до НКВД: какие события произошли 20 июня в истории Петербурга и как они повлияли на город

Петербург сквозь время — от зрелища для знати до трагедии великого режиссера.

Какие события произошли 20 июня в разные годы в Петербурге? От зрелища для знати до трагедии великого режиссера — есть чему удивиться.

1803: Первый полет на воздушном шаре

В полдень, 20 июня 1803 года, впервые в истории России из сада Кадетского корпуса на Васильевском острове был осуществлен полет на воздушном шаре.

Над островом взлетел французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнер. Он пролетел несколько километров и благополучно приземлился в лесу Малой Охты.

За полетом наблюдал Александр I, светская знать и горожане, которые заплатили за зрелище по два рубля серебром. .

1832: Грандиозный пожар на Болотной улице

В 1832 году на Болотной улице, ныне Коломенской, случился грандиозный пожар. Сгорело 102 каменных и 66 деревянных домов. Огонь распространился на московскую и каретную части Петербурга.

Пожар погубил большую часть Ямской улицы. Погибло 30 человек. Чтобы помочь успокаивать пострадавших петербуржцев, из Петергофа на место трагедии прибыл император Николай Павлович.

На следующий день в одном из пострадавших домов пожар вспыхнул с новой силой.

1893: Создание Главной палаты мер и весов

В 1893 году по инициативе Дмитрия Менделеева была создана Главная палата мер и весов России. Палата стала центральным учреждением министерства финансов, которое заведовало поверочной частью и подчинялось отделу торговли.

Главной целью учреждения было сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов.

В 1931 году палата была реорганизована и стала Институтом метрологии и стандартизации, а спустя еще три года ее назвали Институтом метрологии.

Сегодня ВНИИ метрологии им. Менделеева входит в Ассоциацию государственных научных центров.

1939: Арест Всеволода Мейерхольда

Утром, 20 июня 1939 года, в Ленинграде был арестован знаменитый театральный режиссер Всеволод Мейерхольд. В ордере на арест было записано:

«Установлено, что в течение ряда лет состоял в близких связях с руководителями контрреволюционных организаций правых — Бухариным и Рыковым. Арестованный японский шпион Иошида Иошимасу получил директиву связаться в Москве с Мейерхольдом. Также установлена связь Мейерхольда с британским подданным Грей, высланным в 1935 году из Советского Союза за шпионаж».

После жесточайших допросов, сопровождавшихся пытками и издевательствами, Мейерхольд «сознался» во всем, что от него требовали следователи. 1 февраля 1940 года он был приговорен к расстрелу, а на следующий день был казнен.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», справедливость восторжествовала только в 1955 года, когда Верховный суд СССР посмертно реабилитировал режиссера.

20 июня — это день, который напоминает нам о ярких и трагических событиях, произошедших в истории Петербурга. От полета на воздушном шаре до ареста Мейерхольда — эти события оставили свой след в культуре, науке и архитектуре города.