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Правильно по этикету мороженное едят единицы: в кафе мало кто ошибается, на улице — каждый третий

Опубликовано: 11 июня 2025 11:32
мороженое
Правильно по этикету мороженное едят единицы: в кафе мало кто ошибается, на улице — каждый третий
Фото: Городовой.ру

Летом особо заметно невоспитанных людей.

Мороженое — казалось бы, самый безобидный летний десерт. Но именно он способен превратить даже самую изысканную прогулку в урок дурных манер.

Один жадно тянет язык к тающему шарику, другой причмокивает в кафе, третий и вовсе заходит с рожком в бутик. А ведь никакого злого умысла, просто захотелось сладкого... Вот только с точки зрения этикета — это провал.

Мороженое, как ни странно, требует культуры обращения. И дело не только в манерах, но и в тонком умении проживать удовольствие. Ведь ещё четыре тысячи лет назад китайский император просил придворных поваров создать освежающий десерт — и те смешали снег с фруктами. Это был прообраз мороженого, предназначенного только для избранных. Сегодня оно есть в каждом ларьке, но правила остались.

Мороженое в ресторане

Если вам подали мороженое в широкой тарелке — не ищите ложку, ешьте вилкой. В креманке — только десертной ложкой. А если десерт подан в высоком бокале — с ним обязательно подадут длинную ложечку.

Главное — не спешить. Пусть мороженое немного подтает, не звените ложкой по стеклу, не боритесь с ним — наслаждайтесь. И никогда не облизывайте ложку — даже дома, особенно если вы не один.

Мороженое на улице

Этикет не приветствует еду на ходу, даже такую летнюю как рожок. Лучше сесть, сделать паузу, подарить себе момент. Если всё же берёте десерт в вафельном рожке или в стаканчике, будьте аккуратны: уберите обёртку, не облизывайте капли, не капайте сиропом на мостовую.

Рекламные кадры с приторным облизыванием хороши только в кино — не в жизни.

Мороженое дома

Если подаёте мороженое гостям, достаньте его за 5–7 минут до подачи, украсьте веточкой мяты или ягодой, подайте с чистой ложкой — и даже привычный пломбир превратится в изысканный жест внимания.

Мороженое — лаконичный тест на воспитанность. Оно показывает, насколько вы уместны в обществе, умеете ли держать границы, не теряете ли чувство меры даже в удовольствии.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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