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Православный календарь на январь 2025 года

24 декабря 2024 10:02
Православный календарь на январь 2025 года: напоминаем петербуржцам главные даты
Православный календарь на январь 2025 года
Legion-Media

14 января отмечать надо вовсе не Старый Новый год.

Православный календарь для верующих является важным ориентиром в духовной жизни, позволяя заранее готовиться к значимым праздникам, постам и дням поминовения святых. Это помогает не только следить за важными церковными событиями, но и не пропускать службы и молитвы. Городовой подготовил для жителей Петербурга православный календарь на 2025 год, включающий основные даты и события.

6 января — Рождественский сочельник

Название дня связано с приготовлением специального блюда — сочива. Утром этого дня проходят Царские часы, в ходе которых читаются пророчества, псалмы и отрывки из Евангелия, предвещающие рождение Спасителя. Вечером, после службы, в храмах совершается литургия святителя Василия Великого.

7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Этот день посвящен воспоминанию о рождении Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме, что стало исполнением древних пророчеств о приходе Спасителя. Рождество символизирует начало искупления грехов человечества и проявление Божьей любви. Христос родился в пещере, его первой колыбелью были ясли. Ангелы возвестили об этом чуде пастухам, а волхвы принесли дары — золото, ладан и смирну.

14 января — Обрезание Господне

Этот праздник напоминает об обрезании Иисуса Христа на восьмой день после рождения, что символизировало его принадлежность к народу Израиля. Этот обряд также стал моментом, когда Христос принял человеческую природу и подчинился законам Ветхого Завета. Праздник учит христиан смирению и послушанию Богу.

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

На этом двудневном празднике Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, и на момент крещения явилась Святая Троица: Бог Отец провозгласил Сына Божьего, а Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя. Крещение Господне символизирует явление Спасителя миру и начало его служения. Одной из главных традиций праздника является освящение воды, которое, как считают верующие, сохраняет свои целительные свойства в течение года.

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Автор:
Максакова Яна
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