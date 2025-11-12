Городовой / Город / Праздник поделили: кого выбрали устроителями рождественских ярмарок в Петербурге
Опубликовано: 12 ноября 2025 09:01
В центре города вновь откроются каток и передвижной паровозик для гостей и жителей.

В Санкт-Петербурге подводят итоги тендеров на организацию рождественских ярмарок. Городские власти заключили два соглашения с ООО «ИнженерСПб», их общая стоимость превышает 116,4 миллиона рублей, сообщает «Деловой Петербург».

В первый контракт, стоимостью почти 50,9 миллиона рублей, вошло проведение мероприятий на Дворцовой и Манежной площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах.

Второе соглашение, оценённое примерно в 65,6 миллиона рублей, охватывает Московскую площадь. Имя победителя ещё одного тендера на выполнение декоративных и технических работ пока не уточняется — сумма этого подряда составляет 96,4 миллиона рублей.

Подрядчик по третьему контракту возьмёт на себя обязанности по монтажу, транспортировке и обслуживанию конструкций, сувенирной продукции и организации праздничных программ. Как обычно, в центре города вновь заработают каток и паровозик для гостей.

«Грандиозную двухэтажную паровую карусель» в этом году будут обслуживать за 9,7 миллиона рублей, этот показатель вырос на 1,6 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что все городские ярмарки этой зимы планируется оформить в едином «русском стиле».

