Праздник поделили: кого выбрали устроителями рождественских ярмарок в Петербурге

В Санкт-Петербурге подводят итоги тендеров на организацию рождественских ярмарок. Городские власти заключили два соглашения с ООО «ИнженерСПб», их общая стоимость превышает 116,4 миллиона рублей, сообщает «Деловой Петербург».
В первый контракт, стоимостью почти 50,9 миллиона рублей, вошло проведение мероприятий на Дворцовой и Манежной площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах.
Второе соглашение, оценённое примерно в 65,6 миллиона рублей, охватывает Московскую площадь. Имя победителя ещё одного тендера на выполнение декоративных и технических работ пока не уточняется — сумма этого подряда составляет 96,4 миллиона рублей.
Подрядчик по третьему контракту возьмёт на себя обязанности по монтажу, транспортировке и обслуживанию конструкций, сувенирной продукции и организации праздничных программ. Как обычно, в центре города вновь заработают каток и паровозик для гостей.
«Грандиозную двухэтажную паровую карусель» в этом году будут обслуживать за 9,7 миллиона рублей, этот показатель вырос на 1,6 миллиона по сравнению с предыдущим годом.
Ранее сообщалось, что все городские ярмарки этой зимы планируется оформить в едином «русском стиле».