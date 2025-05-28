Метро ночью: как часто будут ходить поезда и что нужно знать о движении транспорта в День основания Санкт-Петербурга

Какие маршруты будут доступны и с каким интервалом?

В ночь с 30 на 31 мая, в честь празднования Дня города — Дня основания Санкт-Петербурга, для удобства жителей и гостей Северной столицы будет организована работа общественного транспорта.

Главная задача — обеспечить возможность комфортного и безопасного перемещения по городу после праздничных мероприятий, чтобы каждый смог добраться до дома, не беспокоясь о графике движения.

Наземный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи

Как сообщили в комитете по транспорту, для обеспечения транспортной доступности будут задействованы различные виды наземного транспорта. Жители и гости города смогут воспользоваться следующими автобусными маршрутами: № 2, № 4, № 74, № 193, № 239 и № 271.

Также в ночное время будут работать троллейбусы маршрутов № 23 и № 46. Для любителей рельсового транспорта будет доступен трамвай № 55.

Важно отметить, что интервал движения наземного транспорта будет составлять не более 30 минут.

Метрополитен: подземная сеть, работающая всю ночь

Помимо наземного транспорта, в ночь на 31 мая будет работать и Петербургский метрополитен. Поезда подземки будут курсировать с интервалом до 8-10 минут.

Это позволит быстро и удобно добраться до нужной станции метро, откуда можно будет пересесть на наземный транспорт или продолжить путь пешком.

Вид транспорта Маршруты/Информация Интервал движения Время работы Автобус № 2, 4, 74, 193, 239, 271 ≤ 30 минут 00:00 – 06:00 Троллейбус № 23, 46 ≤ 30 минут 00:00 – 06:00 Трамвай № 55 ≤ 30 минут 00:00 – 06:00 Метрополитен Все линии 8–10 минут 00:00 – 06:00

Советы по планированию поездки

При планировании своего маршрута, учитывайте интервалы движения транспорта, чтобы минимизировать время ожидания. Рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутами и расписанием, чтобы лучше сориентироваться на месте.

Праздник на 6 дней

Губернатор Санкт-Петербурга объявил, что в 2025 году празднование Дня города — дня основания Северной столицы — будет особенно масштабным и продлится целых шесть дней, с 27 мая по 1 июня.

Гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, включающая в себя разнообразные культурные мероприятия, способные удовлетворить любые вкусы.

На улицах города развернутся театральные постановки, уличные представления и выставки, погружающие в атмосферу истории и культуры Петербурга.

Любители музыкального искусства смогут насладиться концертами различных жанров, от классической музыки до современных ритмов.

Будет организовано множество интерактивных мероприятий, позволяющих каждому почувствовать себя частью этого грандиозного праздника.

Грандиозный финал: разводка Дворцового моста под «Гимн Великому городу»

Кульминацией шестидневного марафона станет традиционная и всеми любимая разводка Дворцового моста в ночь на 1 июня. В этот торжественный момент, под звуки «Гимна Великому городу», мост поднимется над Невой, символизируя связь времен и величие Петербурга.

Огни Ростральных колонн и русская классика

Одновременно с разводкой моста на Ростральных колоннах зажгут огни, создавая неповторимую и запоминающуюся картину. А на праздничном концерте «Музыка Дворцового моста» прозвучат известные произведения русской классики, отдавая дань уважения богатому культурному наследию города на Неве.

Это будет не просто концерт, а настоящее путешествие во времени, позволяющее окунуться в мир великих композиторов и вдохновиться красотой и величием русской музыки.