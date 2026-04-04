Природная подкормка спасет даже гиблую рассаду: 10 г порошка — и стебель стал толще пальца

Дачник рассказал о натуральной подкормке, спасающей чахлую рассаду томатов и перцев

Крепкая, сильная, здоровая рассада - мечта любого дачника. Но не каждый огородник может похвастаться таким богатством. Зачастую перцы и томаты всходят слабыми, бледными, вытягиваются. Между тем автор дзен-канала "Твоя Дача" всегда гордится своей рассадой, ведь у него она просто роскошная - мощная, быстрорастущая, урожайная. Блогер поделился секретом такого эффектного результата.

Оказывается, весь секрет - в дрожжевом растворе. В дрожжах содержится целый кладезь полезных веществ, среди которых калий, азот и фосфор. Эти элементы помогают лучше усваивать питание и влагу, стимулируют рост, способствуют развитию корневой системы и плодоношению, а также насыщают субстрат полезными микроорганизмами, делая ее более живой и плодородной.

Как готовить

Растворите в 3 л теплой воды 10 г сухих дрожжей, добавьте 2-3 ст. л. сахара (он запустит работу дрожжей), оставьте раствор под крышкой на 10-12 часов в теплом месте, а перед использованием разбавьте водой 1:10.

Как использовать

Поливайте рассаду под корень по влажной земле, избегая попадания на листья. Одного полива за сезон хватит.

Вы увидите, как буквально через несколько дней начнет оживать рассада. Она станет крупнее и сильнее буквально на глазах, стебель станет толще, листья приобретут насыщенный оттенок, укрепится иммунитет. Такое растение легче перенесет пикировку или высадку в грунт, а в будущем даст богатый урожай.

Отзывы

Дачники, которые проверили действие дрожжевого раствора на своей рассаде, поделились своими отзывами.

"Не знаю уж, совпадение или нет, но томаты, на которые я уже и не рассчитывала, после дрожжевой подкормки ожили уже на третий день. Листья потемнели, в целом как-то веселее стали, больше не клонятся. Считаю, что помогло". "Дрожжевой раствор - не панацея, и все же действительно стимулирует рост и развитие рассады как дополнительная мера. Тоже использую каждый год".

